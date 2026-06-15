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Özpeteks "Diamanti": eine Hommage an die Kraft weiblicher Solidarität

“Diamanti”: Özpeteks Hommage an weibliche Solidarität

Montag, 15. Juni 2026 | 05:40 Uhr
Özpeteks \
APA/APA/Polyfilm
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Von: apa

Ferzan Özpetek gehört nach wie vor zu den spannendsten Regisseuren Italiens. In seinem semibiografischen Werk “Diamanti” vereint ein Regisseur all seine Lieblingsschauspielerinnen, um die Geschichte jener Frauen zu erzählen, die hinter ikonischen Filmszenen standen, aber nicht vor der Kamera: Kostümbildnerinnen und Schneiderinnen. Auch gegen alle Machoallüren lassen sie sich nicht unterkriegen und feiern weibliche Solidarität.

“Diamanti” wurde Özpeteks bisher erfolgreichster Film in Italien. Nun kommt das Werk am Freitag auch in die österreichischen Kinos.

(S E R V I C E – www.polyfilm.at/film/diamanti )

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