Die Kaulitz-Brüder als lachende Synchronsprecher

Von: APA/dpa

Im neuen Animationsfilm “Minions & Monster” haben sie ihre Stimmen dem Bösewicht Goomi und dem Roboter Dort geliehen. Nun präsentierten die beiden Kaulitz-Brüder Bill und Tom das Werk persönlich in München. “Das schönste Kompliment ist, wenn Leute sagen, wir haben sie zum Lachen gebracht”, sagte Bill bei der Premiere. Just dies war hingegen für Bruder Tom selbst bei der Synchronisation die größte Herausforderung – “aus Leib und Seele zu lachen”.