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Callum Turner und Dua Lipa bei ihrer Hochzeit

Dua Lipa veröffentlicht Hochzeitsfotos aus Sizilien

Samstag, 20. Juni 2026 | 21:10 Uhr
Callum Turner und Dua Lipa bei ihrer Hochzeit
APA/Instagram
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Von: apa

Popstar Dua Lipa hat die ersten offiziellen Fotos ihrer Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Callum Turner veröffentlicht. Die Bilder auf ihren Sozialnetzwerken zeigen die Feierlichkeiten, die vor zwei Wochen nach einer standesamtlichen Trauung in London in Sizilien stattfanden. Für die Zeremonie trug die Sängerin ein Haute-Couture-Brautkleid des französischen Modehauses Chanel. Turner entschied sich für einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug von Louis Vuitton.

Nach Angaben des Modehauses handelt es sich um das erste Brautkleid, das vom neuen Kreativdirektor Matthieu Blazy für Chanel entworfen wurde. Die Kreation vereint die handwerkliche Arbeit mehrerer auf Haute Couture spezialisierter Ateliers, die mit dem französischen Modehaus zusammenarbeiten. Es wurde mit 480.000 Perlen bestickt und mit Trompe-l’œil-Details aus dem Atelier Lesage verziert. Die Fertigung nahm nach Angaben des Modehauses insgesamt 1.155 Arbeitsstunden in Anspruch.

Sechs Meter langer Tüllschleier mit Perlen- und Federstickereien

Ergänzt wurde das Design durch eine zwei Meter lange Schleppe sowie 25.000 von Hand angebrachte Federn aus dem Atelier Lemarié. Dazu trug die Sängerin einen sechs Meter langen Tüllschleier mit Perlen- und Federstickereien sowie handgeschnittenen Organza-Applikationen. Ergänzt wurde das Outfit durch maßgefertigte weiße Satin-Pumps aus dem Pariser Traditionsatelier Massaro.

Im Mittelpunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten war die historische Villa Valguarnera in Bagheria bei Palermo. Nach Medienberichten nahmen mehr als 200 Gäste aus den Bereichen Musik, Mode und Unterhaltung an den Veranstaltungen teil. Das Paar hatte die sizilianische Hauptstadt für ein verlängertes Hochzeitswochenende mit Empfängen, Galadinners und privaten Feiern ausgewählt. Sizilien spielte dabei eine besondere Rolle, da beide die Insel bereits mehrfach besucht hatten. Während der Flitterwochen besuchte das Paar mehrere süditalienische Städte darunter Neapel. Auch in Rom hielt sich das Paar auf.

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