Ehrengrab für Helmut Berger in Bad Ischl

Von: apa

Helmut Berger hat in seiner Heimatstadt Bad Ischl ein Ehrengrab erhalten. Das Grabmal besteht aus schwarzem Granit und grünem Gneis und wird von einem Porträt des vor einem Jahr gestorbenen Filmstars geziert. Designt wurde es von Alexander Hanel, der auch für Bergers Marmor-Büste verantwortlich zeichnet, die seit 2019 vor dem Lehár-Theater in der Kaiserstadt steht, wie das Familienunternehmen Stein Hanel am Donnerstag berichtete.

Der Weltstar des europäischen Kinos der 1960er- und 1970er-Jahre ist am 18. Mai des Vorjahres kurz vor seinem 79. Geburtstag gestorben und wurde am 28. Juli 2023 in Bad Ischl beerdigt. Anfang Mai wurde das Grab mit dem Stein von Hanel versehen. Auch seitens der Friedhofsverwaltung hieß es, dass das Ehrengrab nun fertig sei.