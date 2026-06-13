Günther Jauch als Mäzen von Potsdam geehrt

Von: APA/dpa

Fernsehpreise landen bei Günther Jauch kaum im Regal, sondern eher in der Garage oder im Keller. Der Verdienstorden des Landes Brandenburg wird dieses Schicksal aber wohl nicht teilen, wie der TV-Moderator nach der Verleihung in Potsdam verriet. “Der Orden hat einen unschätzbaren Vorteil”, sagte Jauch der dpa. Die Auszeichnung sei “sehr, wie soll ich sagen, preußisch zurückhaltend gehalten”. Der Verdienstorden müsse deshalb das “Dunkel des Kellers” nicht fürchten.

Der in Potsdam lebende Moderator (“Wer wird Millionär”) erhielt die Ehrung für sein Engagement zur Sanierung historischer Bauwerke in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Der Wahl-Potsdamer unterstützt seit Jahren entsprechende Projekte mit Großspenden, vor allem in den berühmten Schloss- und Gartenanlagen.