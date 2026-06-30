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Shirin David im Song mit Blumengarten

“Gut genug” nun auch in Amerika ein Hit

Dienstag, 30. Juni 2026 | 11:31 Uhr
Shirin David im Song mit Blumengarten
APA/APA/dpa/Peter Kneffel
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Von: APA/dpa

Mit “Gut genug” hat das Berliner Produzententeam KitschKrieg ein Lied mit dem Musikduo Blumengarten und Rapperin Shirin David geschaffen, das sich zu einem globalen Phänomen entwickelte. Der Song schaffte diese Woche mit Platz 129 den Sprung in die Global-200-Charts des US-Musikmagazins Billboard. Laut Sony ist dies in diesem Jahrtausend noch keinem deutschen Song gelungen und vorher nur wenigen deutschsprachigen Acts wie Nena (“99 Luftballons”) und Falco (“Rock Me Amadeus”).

In Deutschland steht “Gut genug” seit zwei Wochen auf Platz 1. In Österreich rutschte das Lied in den aktuellen Charts vom ersten Platz auf den zweiten ab. Entstanden ist das Lied aus einem unveröffentlichten Demo von Blumengarten. Die Hookline und die Hauptwörter seien schon da gewesen, erzählt Meyerholz, aber man habe die Akkorde verändert. Der Kern blieb, das Gefühl wurde größer – und genau dieses Gefühl sollte der Schlüssel zum Erfolg werden.

Hype nach der Veröffentlichung im Mai

Schon nach der Veröffentlichung im Mai begannen Nutzerinnen und Nutzer in sozialen Medien, die mit wiedererkennbar hoher Kopfstimme gesungene Hookline unter ihre Clips zu legen. Es gibt bis heute diverse Abwandlungen, die sich phonetisch mit dem Originaltext decken. Eines dieser Memes erreicht die Internetcommunity in den USA. Es war der Startschuss für eine globale Welle mit der Dynamik der Internetkultur.

Plötzlich posten auch US-Stars wie Lizzo, Doja Cat und Wiz Khalifa Videos, unterlegt mit den deutschen Wörtern “Du bist gut genug”. Da die amerikanische Internetwelt den deutschen Text nicht kennt, versteht sie einen Kauderwelsch aus den Wörtern “Doobie Scoot Canoe”. Diese lautmalerische Umdeutung wird auf TikTok und Instagram zu einem weiteren Meme. Die Welle rollte daraufhin zurück in den deutschsprachigen Raum.

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