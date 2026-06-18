Helene Fischer in den Niederlanden nun in kleinerer Arena

Von: APA/dpa

Das niederländische Konzert von Helene Fischer ist von Amsterdam nach Arnheim verlegt worden. Das teilte der Konzertveranstalter Mojo ohne Angabe von Gründen mit. Die Arena dort ist wesentlich kleiner, und Fans müssen nun in eine andere Stadt reisen. Auch nach der Verlegung ist die Show bisher nicht ausverkauft.

Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum wollte die deutsche Sängerin im Rahmen ihrer Tour am 30. Juni auch in der Johan-Cruijff-Arena in der niederländischen Hauptstadt feiern. Die Arena ist mit rund 56.000 Sitzplätzen das größte Fußballstadion des Landes. Doch stattdessen tritt sie nun im mit knapp 25.000 Plätzen deutlich kleineren GelreDome in Arnheim auf – rund 80 Kilometer von Amsterdam entfernt.

Gründe werden nicht genannt

Menschen, die eine Karte gekauft haben, wurden vom Veranstalter nach dessen Angaben über den Ortswechsel schriftlich informiert. Doch zu den Gründen äußerte sich Mojo bisher nicht. Die Johan-Cruijff-Arena schreibt auf ihrer Website: “Der Auftritt von Helene Fischer wird aus produktionstechnischen Gründen, die nichts mit dem Veranstaltungsort zu tun haben, verlegt.”

Im November hatte Helene Fischer die Amsterdamer Arena noch das “perfekte Podium” genannt. “Ich wollte einen Ort, der sowohl die Größe als auch die Emotionalität dieses Abends tragen kann”, hatte sie der Nachrichtenagentur ANP gesagt.

Helene Fischer ist in den Niederlanden zwar populär, aber kein Superstar. Am 11. Juli gastiert der Schlagerstar im ebenfalls noch nicht ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien.