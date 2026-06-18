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Hella von Sinnen startet einen Podcast

Hella von Sinnen startet Podcast – hört aber selbst keine

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 08:18 Uhr
Hella von Sinnen startet einen Podcast
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
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Von: APA/dpa

Komikerin Hella von Sinnen hat jetzt einen eigenen Podcast – obwohl sie das Medium als Hörerin jahrelang ignoriert hat. “Ganz ehrlich: Ich höre selbst gar keine Podcasts. Das Thema ist all die Jahre komplett an mir vorbeigegangen”, sagte die 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. In ihrem Podcast “Gestatten, von Sinnen!”, der nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen ist, spricht die Entertainerin mit anderen Promis, unter anderem mit Mike Krüger.

Der Grund für ihr Desinteresse an Podcasts sei einfach: Sie liebe einfach Bilder. “Ich bin eine ausgewiesene Streamerin, eine Serienbingerin, eine Filmeguckerin und nicht zuletzt eine begeisterte Comic-Leserin”, sagte von Sinnen. Ihr Podcast vereint beides. Viele Podcasts gehen mittlerweile diesen Weg und verbinden Bild mit Ton. “Ich kann also weiterhin meine bunten Jacken tragen und jeder sieht es”, sagte sie.

Erfahrung aus Kölner Kneipen

“Durch meine Fernseharbeit bin ich zwar eher als viel sprechende Quizzerin oder als ewige Zankerin mit Hugo Egon Balder bekannt, aber im Herzen war ich mein Leben lang eine interessierte Zuhörerin”, sagte sie. “Schon in den 80er-Jahren bin ich sehr gerne ganz alleine in Kölner Kneipen gegangen, um mich einfach an den Tresen zu setzen.” Wer auch immer dort gesessen habe, sei schnell in ein tiefgründiges Gespräch verwickelt worden.

Sie sei aufrichtig an Menschen und ihren Geschichten interessiert, sagte von Sinnen. “Darauf kommt man heute vielleicht nicht so spontan, weil viele denken, die Hella wolle ohnehin nur am liebsten von sich selbst erzählen.” Die 67-Jährige wurde als Komikerin, Moderatorin und Entertainerin bekannt – unter anderem mit der RTL-Show “Alles Nichts Oder?!” und dem Comedy-Quiz “Genial daneben”.

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