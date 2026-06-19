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Einfach nicht zu erkennen: Martin Scorsese im Gandalf-Look

“In The Hand Of Dante”: Auf der Suche nach dem Göttlichen

Freitag, 19. Juni 2026 | 06:10 Uhr
Einfach nicht zu erkennen: Martin Scorsese im Gandalf-Look
APA/APA/Netflix/ITHOD Productions Ltd./Alex Majoli/ITHOD Productions Ltd.
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Von: apa

Julian Schnabel legt sein nächstes Werk vor, das wie zuvor Van Gogh oder Basquiat einen großen Künstlerkollegen ins Zentrum stellt. Diesmal erzählt der 74-Jährige auf zwei Zeitebenen vom Autor Nick Tosches (Oscar Isaac), der im New York unserer Zeit lebt und in Kontakt mit einem Mafiaboss (John Malkovich) kommt, der ein Originalmanuskript von Dantes “Göttliche Komödie” aus dem Vatikan stehlen möchte. Zugleich erzählt Schnabel parallel von der Entstehung des Jahrtausendwerks.

“In The Hand Of Dante” sind Tosches und Dante, in beiden Fällen von Oscar Isaac gespielt, über die Jahrhunderte hinweg auf geheimnisvollem Wege miteinander verbunden – vereint in der Suche nach der Liebe und dem Göttlichen. Schnabel kann für seinen historischen Kunstthriller dabei auf einen prominenten Cast zurückgreifen, der Stars wie Gal Gadot, Gerard Butler, Jason Momoa, Martin Scorsese, Al Pacino oder Franco Nero umfasst. Abrufbar ab Mittwoch.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/82623388 )

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