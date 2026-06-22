Jenseitige Männer-WG mit Manuel Rubey und Simon Schwarz

Von: apa

Ein kabarettgestähltes Duo im Kleinkrieg um eine Villa: Manuel Rubey und Simon Schwarz spielen im neuen Fernsehfilm “Halbweg”, so der Arbeitstitel, einen frischgebackenen Hausbesitzer und einen Geist – die sich um dieselbe Villa streiten. Dies ist die Ausgangslage für die von Olivia Retzer inszenierte neue Komödie, die derzeit in Starbesetzung gedreht wird und kommendes Jahr bei ORF 1 zu sehen sein soll.

In “Halbweg” spielt Rubey den Architekten Stefan, der eine alte Vorstadtvilla kauft, nicht zuletzt deshalb, um seine Ehefrau Nathalie (Caroline Frank) von seiner Tatkraft zu überzeugen. Allerdings haust im mehr als renovierungsbedürftigen Gebäude immer noch Vorbesitzer Theo (Schwarz) – oder besser gesagt dessen Geist, ist Theo doch vor Monaten in der Badewanne ertrunken. Da hilft selbst die gerufene Geisteraustreiberin (Jutta Fastian) nicht. So müssen Stefan und Theo gemeinsam herausfinden, weshalb Theo auf halbem Weg zwischen Villa und Jenseits steckengeblieben ist.