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Man nimmt's mit Humor: Die USA werden 250 Jahre alt

“Leben, Larry und das Streben nach Unglück”: USA mal anders

Sonntag, 21. Juni 2026 | 06:10 Uhr
Man nimmt\'s mit Humor: Die USA werden 250 Jahre alt
APA/APA/HBO Max
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Von: apa

Den 250. Geburtstag der USA kann man mit gravitätischen Geschichtsdokus und Käfigkämpfen feiern – oder mit Humor. Larry David setzt bei “Leben, Larry und das Streben nach Unglück” in sieben Folgen auf letzteres. Im Zentrum steht der Obergrantler selbst, der in Sketches zentrale Momente der US-Geschichte in diversen Rollen persifliert. Mit von der Partie: US-Altpräsident Barack Obama – nicht nur als Produzent, sondern auch überraschend guter Schauspieler. Abrufbar ab Samstag.

(S E R V I C E – www.youtube.com/watch?v=-y4-7TNyK2k )

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