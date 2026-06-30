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Der 39-jährige Messi spielt darin selbst

Lionel Messi spielt in Werbeclip für Spiderman-Film mit

Dienstag, 30. Juni 2026 | 19:39 Uhr
Der 39-jährige Messi spielt darin selbst
APA/APA/AFP/JUAN MABROMATA
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Von: APA/dpa

Fußball-Star Lionel Messi auf luftigen Abwegen: Der Argentinier spielt in einem Werbespot für den neuen Spiderman-Film mit. Der Kapitän des Weltmeisters und der Hauptdarsteller Tom Holland sind in einem Clip zum Film “Spider-Man: Brand New Day” zu sehen, der am 29. Juli in die Kinos kommt. Der 39-jährige Messi spielt darin sich selbst, wie er mit einem Handy in der Hand in ein New Yorker Cafe kommt, um Spiderman zu suchen.

Die Filmfigur Peter Parker (Holland) verschwindet – sichtlich überwältigt vom prominenten Besuch, kurz in einem Nebenzimmer – kommt als Superheld zurück und springt dann mit Messi durch eine Hochhausschlucht.

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