Locarno Film Festival ehrt Schauspielerin Virginie Efira

Von: APA/sda

Der Leopard Club Award im Rahmen der 79. Ausgabe des Locarno Film Festivals wird an die belgische Schauspielerin Virginie Efira gehen. Sie wird die Auszeichnung auf der Piazza Grande entgegennehmen, wo anschließend der Film “Soudain” zu sehen ist, in dem sie spielt. Für ihre Leistung im Drama des japanischen Regisseurs Ryūsuke Hamaguchi (“Drive My Car”, 2021) erhielt Efira erst im vergangenen Monat in Cannes den Preis für die beste Schauspielerin.

Für die Rolle der engagierten Pflegeheimleiterin habe Efira sogar das Schauspielern auf Japanisch erlernt, heißt es in einer Mitteilung des Locarno Film Festivals vom Donnerstag. Für “Soudain” gibt es in Österreich aktuell noch keinen fixierten Kinostart.

Mehrfach ausgezeichnet

In Cannes war Virginie Efira gleich doppelt vertreten. Zudem in “Histoires parallèles” war sie dort an der Seite von Vincent Cassel und Isabelle Huppert zu sehen. Efira ist außerdem Trägerin eines Césars. Den nationalen Filmpreis Frankreichs erhielt sie 2023 für ihre Leistung im psychologischen Drama “Revoir Paris” von Alice Winocour.

“Kühn und doch nachdenklich, instinktiv und doch ironisch, bietet sie dem zeitgenössischen Kino eine frische Perspektive, die sich ständig neu erfindet”, so Giona A. Nazzaro, künstlerischer Festivalleiter, über die 1977 geborene Schauspielerin. In ihren Arbeiten habe Efira “ihr künstlerisches Potenzial konsequent ausgelotet und dabei ein Talent offenbart, das ich mit Freiheit und Vitalität weiterentwickelt”.

Mit dem Leopard Club Award ehrt das vom 5. bis 15. August stattfindende Festival jeweils eine Persönlichkeit, deren Arbeit in der Branche die “kollektive Vorstellungskraft geprägt hat”, heißt es in der Mitteilung. Letztes Jahr war es Emma Thompson, die mit der Auszeichnung auf der Piazza Grande geehrt wurde.