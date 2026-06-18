MAEXX erreicht neuen Höhepunkt seiner Karriere

Von: luk

Bozen/Ibiza – Vom Gast zum Warm-up-DJ für eine Ibiza-Legende: Für den Südtiroler Künstler Maexx wird der 30. August 2026 zum bisher größten Abend seiner Karriere. Im renommierten Blue Marlin Ibiza wird er bei der Eventreihe „Showtime Sunday“ das Warm-up für Pete Tong spielen – einen der prägendsten Namen der internationalen Clubszene.

Für den DJ aus Südtirol ist das mehr als nur ein weiterer Auftritt auf der Baleareninsel. „Das ist für mich ein großer Meilenstein in meiner mittlerweile 20-jährigen Karriere“, sagt Maexx im Gespräch mit Südtirol News.

Dritte Saison auf der Party-Insel

Maexx steht heuer bereits in seiner dritten Saison auf Ibiza hinter den Decks. Nach ersten Engagements in den vergangenen Jahren ist er inzwischen regelmäßig in zwei der bekanntesten Beachclubs der Insel zu hören: im Nassau Beach Club und im Blue Marlin Ibiza.

Neu in dieser Saison: Während er im Blue Marlin bisher nur einmal aufgelegt hatte, wird er dort nun mehrfach gebucht. Besonders der Sonntag gilt in Cala Jondal als Königstag. Beim „Showtime Sunday“ treten regelmäßig internationale Top-DJs auf – von House- und Tech-House-Größen bis zu langjährigen Ibiza-Ikonen.

Ein Name, der Ibiza geprägt hat

Dass ausgerechnet Pete Tong auf ihn folgt, macht den Termin für Maexx besonders. Der Brite wurde als BBC-Radio-Moderator, Produzent und DJ weltweit bekannt und gilt seit den 1990er-Jahren als einer der wichtigsten Botschafter der elektronischen Musik. Mit seinen Radioshows und Ibiza-Events hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Insel als globale Hauptstadt der Clubkultur zu etablieren – ähnlich prägend für die Szene, wie es David Guetta für den kommerziellen EDM-Boom wurde.

Der Südtiroler wurde direkt vom Club kontaktiert: „Das Blue Marlin hat bei mir für das offizielle Warm-up angefragt“. Geplant sei zudem ein persönlicher Austausch mit Pete Tong im Rahmen des Abends, wie Maexx verrät.

Vor vier Jahren noch im Publikum

Die Geschichte hat für Maexx eine fast filmreife Wendung. Vor vier Jahren war er erstmals als Tourist mit Freunden auf Ibiza. Damals sah er Pete Tong live auftreten – und fasste einen klaren Entschluss.

Das war ein echter Wow-Moment. Ich habe mir gedacht: Dort möchte ich einmal selbst auflegen. Maexx im Gespräch mit Südtirol News

Ein Jahr später begann das Projekt Ibiza konkret zu werden, vor drei Jahren folgte der erste Auftritt. Nun erfüllt sich der Traum, denselben Abend für den Künstler zu eröffnen, der ihn damals inspiriert hat. Am 30. August – nur einen Tag nach Maexx’ 40. Geburtstag wird es soweit sein. “Für mich ist das wie ein Geburtstagsgeschenk”, freut sich der Südtiroler DJ.

Zwischen Südtirol und Ibiza

Vor dem großen Meilenstein stehen für Maexx im Sommer weitere Gigs im Nassau Beach Club und im Blue Marlin auf dem Programm.

Am gestrigen Mittwoch ist er bereits nach Ibiza geflogen und legte im Nassau Beach Club auf. Am heutigen Donnerstag folgt der Auftritt im Blue Marlin.

Dieses Mal begleitet den Musiker seine Frau. Die Fotografin betreut den Content auf den sozialen Netzwerken. Ansonsten absolviert der DJ die Gigs auch oft innerhalb von weniger als 24 Stunden: morgens nach Ibiza, nachts zurück nach Südtirol – ein Jet-Set-Leben.

Die Unterschiede zwischen den Venues sind groß. Im Nassau dauern seine Sets häufig bis zu sieben Stunden am Stück, im Blue Marlin konzentriert sich der Auftritt auf etwa zwei Stunden – dafür vor einem internationalen Fachpublikum aus Clubmachern, Künstlern und Gästen aus aller Welt.

Eigene Produktionen gewinnen Reichweite

Neben den Live-Auftritten investiert Maexx seit zwei Jahren intensiv in eigene Musik. Ein Titel auf Spotify steuert nach seinen Angaben auf die Millionenmarke bei den Streams zu. Weitere Releases sind bereits angekündigt, darunter Veröffentlichungen mit dem schwedischen Label Engeloop Records.

26. Juni

Neuer Release

Remix durch einen Resident-DJ aus dem Pacha-Umfeld

Juli

Nächster Track

Wird laut Maexx bereits von Ibiza-DJs unterstützt

Mehrere weitere Veröffentlichungen bereits in Planung

Besonders aufmerksam verfolgt die Szene einen Track, der Ende Juni erscheint und von einem Resident-DJ aus dem Umfeld des legendären Pacha Ibiza geremixt wurde. Ein weiterer Song, der im Juli veröffentlicht werden soll, wird laut Maexx bereits von DJs unterstützt, die auch im Ushuaïa Ibiza auftreten.

La Luna auf Ibiza

Maexx ist auch Partner von “LaLuna”. Er darf für die Eventreihe die Marke “LaLuna” auf einem Banner im Blue Marlin präsentieren. Darüber freut sich der engagierte DJ ganz besonders, wie er Südtirol News erzählt.

Mehr als nur ein Sommer-Gig

Ob der Abend mit Pete Tong tatsächlich zum Sprungbrett für weitere internationale Engagements wird, lässt sich heute noch nicht sagen. In der Ibiza-Szene aber gilt ein offizielles Warm-up im Blue Marlin als sichtbares Qualitätssiegel. Für Maexx ist der Schritt bereits jetzt ein persönlicher Triumph: vom staunenden Gast im Publikum zum DJ, der den Abend für eine der größten Ibiza-Legenden eröffnet.

Und genau darin liegt die eigentliche Pointe dieser Geschichte: Manchmal dauert ein Traum vier Jahre – und nur zwei Stunden am Mischpult, um plötzlich ganz real zu werden.