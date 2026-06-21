Maffay und Oerding kündigen gemeinsames Album an

Von: APA/dpa

Überraschung vor rund 45.000 Fans: Die Musiker Johannes Oerding (44) und Peter Maffay (76) bringen im Herbst ein gemeinsames Album heraus. “Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und dass wir das heute hier lostreten dürfen, ist ein toller Moment”, sagte Maffay am Abend während eines gemeinsamen Auftrittes mit Oerding bei dessen Konzert im Volksparkstadion in Hamburg.

Das Album trägt den Titel “Nashville” und erscheint am 2. Oktober. Die beiden Musiker stellten in Hamburg daraus den Song “Ein Leben lang ist nicht lang” vor. Im Volksparkstadion wurde das Stück vom Publikum mit viel Applaus und Jubelrufen gefeiert. Im Anschluss sangen Oerding und Maffay dann noch den Karat-Maffay-Klassiker “Über sieben Brücken musst du gehn”.

Großkonzert als “absolutes Highlight”

Zuvor hatte Oerding bereits Max Giesinger, Clueso, Wincent Weiss und Michael Patrick Kelly auf der Bühne begrüßt, um mit ihnen zu singen. Auch Stefanie Heinzmann trat auf und begeisterte die Fans.

Für den Wahl-Hamburger Oerding war das Konzert im Stadion der bisher größte Auftritt seiner Musikerkarriere – ein “absolutes Highlight”, wie er zuvor immer wieder betont hatte. Oerding hat bereits acht Alben herausgebracht, darunter drei Nummer-1-Alben.