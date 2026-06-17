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Mette-Marit bekam neue Lunge

Mette-Marit hat neue Lunge erhalten

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 09:52 Uhr
Mette-Marit bekam neue Lunge
APA/APA/NTB/LISE ASERUD
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Von: APA/dpa/AFP

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist erfolgreich einer Lungentransplantation unterzogen worden. Das teilte das norwegische Königshaus am Mittwoch mit.

Die Operation sei nach bisherigem Stand “erfolgreich verlaufen”, erklärte der Mediziner Arnt Fiane vom Nationalkrankenhaus in Oslo. Die 52-jährige Mette-Marit hatte an einer seltenen Form der Lungenfibrose gelitten, einer Krankheit, die Atembeschwerden verursacht.

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