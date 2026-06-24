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Das Paar ist nun verheiratet

Musikproduzent Mousse T. hat erstmals geheiratet

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 11:22 Uhr
Das Paar ist nun verheiratet
APA/APA/AFP/CHRISTOF STACHE
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Von: APA/dpa

Der Musikproduzent und DJ Mousse T. (“Sex Bomb”) hat zum ersten Mal geheiratet. Der Musiker und die Moderatorin Khadra Sufi, mit der er seit acht Jahren zusammen ist, gaben sich in einem Standesamt in Hannover das Ja-Wort, erzählte er der Zeitschrift “Bunte”. “Sie ist die Liebe meines Lebens”, sagte der 59-Jährige demnach.

Im November hatten sie sich laut “Bunte” verlobt. Er habe sich dafür “nicht getraut, allein einen Ring zu kaufen, weil meine Frau so stilsicher ist und ich nichts falsch machen wollte”, sagte der Musiker. Schließlich habe er aus einem Champagnerverschluss einen Ring gebastelt und ihr einen Antrag gemacht, wobei er laut seiner Frau ins Stottern kam. “Irgendwann habe ich es geahnt und gesagt: Wenn das ein Antrag sein soll, musst du aber auch auf die Knie gehen”, sagte Sufi der Zeitschrift.

Wie die “Bunte” weiter berichtete, fand die Feier im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Mousse T. gelang 1999 mit dem für Tom Jones geschriebenen Song “Sex Bomb” ein internationaler Hit.

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