Myles Smith: Vom Hörsaal zum Popstar

Von: APA/dpa

Myles Smith ist einer der spannendsten Pop-Acts aus Großbritannien und zugleich ein Name, den viele nicht sofort zuordnen können. Seine Songs dagegen kennt man: Vor allem der Hit “Stargazing” katapultiert den 28-Jährigen international auf die Landkarte. Über eine Milliarde Mal wurde der Popsong über die Euphorie der Liebe mittlerweile gestreamt und gehört sogar zu Barack Obamas Lieblingshits. Am Freitag erscheint Smith’ Debütalbum “My Mess, My Heart, My Life”.

Geboren wurde Myles Smith in der Industriestadt Luton nördlich von London, wo er heute lebt. Er wuchs in einer britisch-jamaikanischen Arbeiterfamilie auf und kam schnell zur Musik. Schon als Kind spielte er Klavier und Gitarre. Seine Einflüsse reichen von Green Day bis Ed Sheeran und Adele.

Seinen ersten Song “Dream Girl” über ein Mädchen in seiner Klasse schrieb Smith mit elf Jahren. “Es war richtig schrecklich, aber ich habe ihn trotzdem bei einer Schulversammlung gesungen”, erinnerte sich Smith im BBC-Interview. “Es war eine dumme Idee, denn sie hat gemerkt, dass es um sie geht und hat mich danach total ignoriert.”

Musik blieb lange nur ein Hobby

Trotz dieser klaren musikalischen Linie entschied sich der Brite aber zunächst für einen anderen Weg. Er studierte Soziologie. “Ich habe die Uni geliebt”, sagte Smith kürzlich bei einem Köln-Besuch der dpa. “Du erlernst soziale Fähigkeiten, kritisches Denken und wie du in der Welt klarkommst. Ich habe es geliebt und es macht einen Großteil meiner Persönlichkeit aus. Ich würde das immer wieder tun.”

Nach seinem Uni-Abschluss 2019 gründete Smith sein eigenes Business im Bereich Management und strategische Entwicklung. Doch 2024 setzte er alles auf die Musik. Ein Schritt, der von außen wie ein plötzlicher Durchbruch wirkt. “Es ist lustig, denn auf dem Papier sieht es so aus, als sei das über Nacht passiert. Dabei habe ich schon mit elf Jahren begonnen.” Heute lebt er genau diesen Traum – fast jeden Abend auf der Bühne.

Seine eingängigen Songs funktionieren in sozialen Medien wie TikTok und das global. “Nice To Meet You” und “Drive Safe” mit dem früheren One-Direction-Mitglied Niall Horan laufen auch in Radios in Dauerschleife. “

Die Seite abseits der großen Hits

Die 15 Songs seines ersten Albums seien ein persönliches Projekt, das viele Facetten zeige. “Es ist so ehrlich und authentisch, wie ich nur sein konnte.” Dabei will er bewusst mehr präsentieren als nur seine großen Hits. “Das ist nur ein Drittel von mir als Mensch und Musiker. Viele Fans dürften vom Album überrascht sein. Es gibt viele vertraute, aber auch neue Seiten.”

Schon im Opener “My Mess” beschreibt er seine nicht immer einfache Jugend. Der Text zu “Hold Me In The Dark” basiert auf Notizen früherer Therapiesitzungen. “Das ist irgendwie komisch, hat mir aber sehr geholfen. Daraus ist dieses wunderbare Lied entstanden über Menschen, die für dich da sind in schweren Zeiten.”

Myles Smith schreibt Songs, die Menschen unmittelbar erreichen und die auch durch ihre folklastigen Anleihen im Ohr bleiben. Und während seine warme Stimme längst global bekannt ist, holt sein Name erst jetzt auf, was seine Musik schon erreicht hat.

(Von Thomas Bremser/dpa)

(S E R V I C E – www.mylessmith.co.uk )