Neue Staffel von “Game of Thrones”-Ableger feiert Premiere

Von: APA/dpa

Zurück nach Westeros: In Anwesenheit von Castmitgliedern hat die dritte Staffel der Fantasyserie “House of the Dragon” am Freitag ihre Deutschlandpremiere in Berlin gefeiert. Zu dem Screening der ersten Folge kamen die Schauspieler Harry Collett, Abubakar Salim und Clinton Liberty, die in der HBO-Serie in Nebenrollen zu sehen sind.

Bei “House of the Dragon” handelt es sich um eine Vorgeschichte zur Kultserie “Game of Thrones”. Sie dreht sich um Machtkämpfe innerhalb des Hauses Targaryen, das mehrere feuerspeiende Drachen besitzt. Die Geschichte setzt rund 200 Jahre vor den Geschehnissen in “Game of Thrones” ein.

Wann “House of the Dragon” wieder startet

Einige Fans kamen – in Anlehnung an das Aussehen der Targaryens – mit weißblonden Perücken zu der Premiere. Danach war ein Special-Event auf dem Berliner RAW-Gelände geplant. Die dritte Staffel von Showrunner Ryan Condal startet am 22. Juni (Montag) bei HBO Max sowie beim Sky-Streamingdienst Wow.

Wöchentlich wird eine neue Episode ausgestrahlt. “House of the Dragon” basiert auf dem Buch “Feuer und Blut – Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros” von Autor und “Game of Thrones”-Schöpfer George R. R. Martin.