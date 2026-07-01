Neuer Kommissar bei ZDF-Krimi “SOKO Leipzig”

Von: APA/dpa

Die ZDF-Krimiserie “SOKO Leipzig” bekommt ein neues Gesicht: Simon Böer übernimmt künftig die Rolle als Ermittler Dirk Trebbe an der Seite von Melanie Marschke, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer. Der gebürtige Bonner macht das Leipziger Team wieder komplett, nachdem Marco Girnth alias TV-Kommissar Jan Maybach in Staffel 26 nach knapp 500 Episoden einen lange geplanten, dramatischen Serientod gestorben ist.

Der Neue im Team, den alle einfach “Trebbe” nennen, ist laut Böer ein “bodenständiger Ruhrpott-Junge, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat und seinen Job liebt. Er ist ein Ermittler, der mit viel psychologischem Gespür arbeitet”, beschreibt Böer sein Serien-Ich. “Ein Menschenleser und genauer Beobachter. Ihn interessiert nicht nur die Tat, sondern vor allem der Mensch dahinter.”

Für Böer und Dirk Trebbe geht es nun gleichermaßen um die Ankunft: “Wir kommen beide als Neue in ein bestehendes Team – ich als Schauspieler, er als Ermittler.” Er sei mit offenen Armen in einer eingespielten Mannschaft empfangen worden, berichtet der Rheinländer, der die ersten Folgen bereits abgedreht hat. Für Kommissar Dirk Trebbe hingegen laufe die erste Zusammenarbeit nicht immer reibungslos ab. Der Ermittler habe “seine Ecken und Kanten” verrät Böer.

“Tatsächlich wollte ich früher mal zur Kripo”

Einen ersten Hinweis auf den Neuen im Team gab es bereits in der aktuell ausgestrahlten Folge mit dem Titel “Die Zeit heilt alle Wunden”. Darin war Böer bereits kurz im Gespräch mit Melanie Marschke alias Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann zu sehen. Der 51-Jährige ist neben der Theaterbühne seit mehr als 20 Jahren in zahlreichen beliebten Fernsehformaten zu sehen, darunter in der Familienserie “Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen” und immer wieder in zahlreichen Polizeiserien.

“Tatsächlich wollte ich früher mal zur Kripo”, erzählt Böer. Nach dem Studium an der Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen und einem Engagement am Deutschen Theater Berlin habe er mit dem Gedanken der Polizeiarbeit gespielt, dann aber seine erste Filmrolle angeboten bekommen.

Erste Folge mit neuem Kommissar im Herbst

Seine neue Serienheimat Leipzig und Umgebung erkundet Böer am liebsten mit dem Motorrad. Viel Zeit dafür sei ihm dank reichlich Arbeit an 25 neuen “SOKO”-Folgen bisher zwar nicht geblieben. Aber: “Ich liebe Leipzig – das ist schon einmal eine hervorragende Voraussetzung, um hier länger zu ermitteln und ich freue mich sehr, nach der Sommerpause schon in die Dreharbeiten der nächsten Staffel einzusteigen.”

Die “SOKO Leipzig” – einst erster Ableger der in München spielenden “SOKO 5113” – ist die einzige “SOKO”-Serie in der Primetime des ZDF. Erstmals zu sehen ist Böer als Kommissar Trebbe in der im Herbst erscheinenden Staffel 27 in der Auftaktfolge mit dem Titel “Das Auge”. Es werde ein “Sprung ins kalte Wasser” für den Ermittler, verrät der Schauspieler.