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Robert Stadlober ist bei Harry Potter mit an Bord

Neues “Harry Potter”-Hörbuchreihe mit Robert Stadlober

Dienstag, 30. Juni 2026 | 09:43 Uhr
Robert Stadlober ist bei Harry Potter mit an Bord
APA/APA/AFP/VALERY HACHE
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Von: APA/dpa

Nina Hoss (50) und Robert Stadlober (43) übernehmen Sprechrollen in einer neuen “Harry Potter”-Hörbuchreihe auf Audible. Schauspielerin Hoss werde als Professorin Minerva McGonagall zu hören sein, der österreichische Leinwandstar Stadlober als Professor Severus Snape. Mit von der Partie sind etwa auch die Schauspieler Armin Rohde (Hagrid), Felix von Manteuffel (Zauberstabhändler Garrick Ollivander) oder Matthias Matschke (Lehrer Quirinus Quirrell).

Audible und Pottermore Publishing bringen die siebenbändige Reihe “Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung” heraus. Der erste Band “Harry Potter und der Stein der Weisen” soll am 10. November erscheinen. Die sechs weiteren Hörbücher folgen im Anschluss monatlich. Mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher haben der Mitteilung zufolge an der Produktion mitgewirkt.

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