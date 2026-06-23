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Sängerin Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo veranstaltet rein weibliches Musikfestival

Dienstag, 23. Juni 2026 | 08:46 Uhr
Sängerin Olivia Rodrigo
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DIMITRIOS KAMBOURIS
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Von: APA/dpa

US-Sängerin Olivia Rodrigo veranstaltet in diesem Sommer ein Musikfestival mit rein weiblicher Besetzung. Seit Jahren habe sie davon geträumt, so ein Event zu organisieren, teilte die 23-Jährige in sozialen Medien mit. Bei dem Festival “Daisy Chain Fields” sind 14 Sängerinnen und Bands wie Chappell Roan, Doechii, Mitski, Katseye, Bikini Kill, Eli und Rachel Chinouriri dabei. Auch die Sängerinnen Stevie Nicks, Sarah McLachlan und Karen O werden erwartet.

Der Erlös des Festivals gehe an Organisationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen, teilte Rodrigo mit. Sie sei fest davon überzeugt, dass Freude, Gemeinschaft und Musik wichtige Impulsgeber für bedeutende Veränderungen sein können, führte die Sängerin weiter aus. Das Festival ist für den 29. August im kalifornischen Irvine geplant. Auch Rodrigo selbst ist Teil des Line-ups.

Rodrigo ist einer der derzeit erfolgreichsten Popstars der Welt. Sie brachte kürzlich ihr drittes Album mit dem Titel “you seem pretty sad for a girl so in love” heraus. Die junge Durchstarterin, die als Schauspielerin im Disney Channel mit Rollen in “Bizaardvark” und “High School Musical: Das Musical: Die Serie” bekannt wurde, landete 2021 mit ihrer Debütsingle “Drivers License” von dem Album “Sour” einen Hit. Bei der Grammy-Verleihung 2022 gewann sie drei Trophäen, darunter die als “beste neue Künstlerin”. 2023 folgte das Album “Guts” mit dem Hit-Song “Vampire”.

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