Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Olympiasieger Bode Miller wehrt sich gegen Drogen-Vorwürfe
Bode Miller, hier bei einer Ehrung, wehrt sich

Olympiasieger Bode Miller wehrt sich gegen Drogen-Vorwürfe

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 15:57 Uhr
Bode Miller, hier bei einer Ehrung, wehrt sich
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MATTHEW STOCKMAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ski-Olympiasieger Bode Miller wehrt sich weiter gegen Vorwürfe des Drogenbesitzes. Der ehemalige Skirennfahrer war zu Beginn dieses Monats im Bundesstaat Idaho wegen des Besitzes von Psilocybin-Pilzen verhaftet worden. Der 48-jährige Ex-Sportler erklärte sich in zwei Anklagepunkten wegen Drogenbesitzes für nicht schuldig. Idaho hat strenge Drogengesetze. Bundesstaaten wie Colorado und Oregon hingegen haben den Einsatz von Psilocybin zu therapeutischen Zwecken legalisiert.

Er sei auf einer Autobahn in Idaho von der Polizei angehalten worden, schrieb Miller auf Instagram. “Mein Freund, der mit mir unterwegs war, hatte eine kleine Menge Cannabis und eine Cannabis-Pfeife bei sich, wovon ich nichts wusste”, teilte er weiter mit. “Wir haben voll und ganz mit dem Polizeibeamten kooperiert. Ich bin zuversichtlich, dass die Anklage wegen geringfügiger Vergehen fallen gelassen wird, sobald die Fakten geprüft wurden”, so Miller.

Sheriff: 4,1 Gramm halluzinogene Pilze gefunden

Die Gerichtsakten enthalten laut der Nachrichtenagentur AP keine Angaben zu den Umständen von Millers Festnahme. In einer Erklärung zum Tatverdacht schrieb der stellvertretende Sheriff, er habe bei Miller ein weißes Sackerl aus einer Cannabis-Apotheke mit 4,1 Gramm halluzinogener Pilze gefunden. Laut dem Sender ABC wurde er gegen eine Kaution von 5.000 US-Dollar (knapp 4.400 Euro) freigelassen. Der sechsfache Olympia-Medaillengewinner und Sieger von 33 Weltcuprennen hat bei der WM 2015 in Colorado nach einem schweren Sturz im Super-G letztes Rennen bestritten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
Kommentare
142
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
10 Jahre Brexit: Protest in Wiese gemäht – VIDEO
Kommentare
51
10 Jahre Brexit: Protest in Wiese gemäht – VIDEO
Gericht kippt Wohnmobil-Verbot in Wolkenstein
Kommentare
44
Gericht kippt Wohnmobil-Verbot in Wolkenstein
Norditalien: Wanderer stehen plötzlich vor Bärin
Kommentare
43
Norditalien: Wanderer stehen plötzlich vor Bärin
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
Kommentare
40
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 