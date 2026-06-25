Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Popsängerin Nena bricht sich das Handgelenk
66-Jährige berichtete von ihrem ersten "Knochenbruch ever"

Popsängerin Nena bricht sich das Handgelenk

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 18:43 Uhr
66-Jährige berichtete von ihrem ersten \
APA/APA/dpa/Jan Woitas
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Popsängerin Nena (66) hat sich ihr linkes Handgelenk gebrochen. “Ihr Lieben, gestern Abend bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und hab mir dabei mein Handgelenk gebrochen”, heißt es in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. “Das ist mein erster Knochenbruch ever.” Die Sängerin sei trotz Verletzung wohlauf und werde am Freitagmorgen operiert.

Einen Auftritt auf der Musikveranstaltung Würth Open Air im Nordosten Baden-Württembergs hat Nena abgesagt, wie der Veranstalter bereits bestätigt hat. Ein geplantes Konzert in Hannover wird demnach verlegt. Auf dem Würth Open Air wäre die Musikerin (“99 Luftballons”, “Nur geträumt”) planmäßig am 26. Juni aufgetreten. Das Konzert in Hannover war für den 28. Juni geplant. Es soll am 12. Juli nachgeholt werden, wie es in dem Beitrag heißt.

Eine Anfrage an das Management der Sängerin, die bürgerlich Gabriele Susanne Kerner heißt, blieb zunächst unbeantwortet. Wann und wo sich der Unfall ereignet hat, geht aus dem Post nicht hervor. Auf einem Bild trug die Sängerin, die seit vielen Jahren in Hamburg lebt, einen Gipsverband.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
Kommentare
64
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
Heimatpflegeverband kritisiert Urteil zu Agri-Photovoltaik scharf
Kommentare
55
Heimatpflegeverband kritisiert Urteil zu Agri-Photovoltaik scharf
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Kommentare
46
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Jetzt ist ein Ende der Hitzewelle in Sicht
Kommentare
43
Jetzt ist ein Ende der Hitzewelle in Sicht
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
Kommentare
37
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 