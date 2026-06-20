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Ricky Martin will wie die Rolling Stones sein

Ricky Martin will noch mit 80 auf der Bühne stehen

Samstag, 20. Juni 2026 | 07:28 Uhr
Ricky Martin will wie die Rolling Stones sein
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/VIVIEN KILLILEA
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Von: APA/dpa

Popsänger Ricky Martin (“Livin’ la Vida Loca”, “Maria”) will, solange es geht, auf der Bühne stehen. “Ich habe meinem Sohn gesagt, dass ich wie die Rolling Stones sein werde”, sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. “Ich werde über 80 sein und immer noch auftreten. Oder wie Paul McCartney. Der hat gerade seine Tournee begonnen. Schaut ihn euch an!” Für den puerto-ricanischen Sänger sind die betagten Rockstars absolute Vorbilder: “Sie sind unsterbliche Ikonen.”

Auf seiner Europa-Tournee gibt Ricky Martin am 27. Juni in Oberhausen sein erstes Deutschland-Konzert seit zwölf Jahren. Nach Österreich kommt er nicht. “Es wird verrückt werden”, versprach der vierfache Vater, der nach eigener Aussage großen Wert auf eine gute Balance zwischen Karriere und Familienleben legt. Deshalb nimmt er seine Kinder nach Europa mit. Wenn seine Kinder zu lange an einem Ort seien, langweilten sie sich irgendwann. “Dann sagen sie: “Papa, was kommt als Nächstes? Los!” Das ist wirklich cool. Ich liebe das.” Martin hat 17-jährige Zwillingssöhne, eine sieben Jahre alte Tochter und einen sechs Jahre alten Sohn.

Derzeit arbeitet Ricky Martin an einem neuen Studioalbum – seinem ersten seit elf Jahren. “Es wird voller Energie sein”, versprach er. “Wir müssen Spaß haben. Wir leben mitten in einer Zeit der Kriege. Da mache ich nichts Düsteres, Langsames oder Balladenhaftes.” Das Album soll voraussichtlich im Oktober erscheinen. “Es wird super Latino-mäßig, natürlich mit Mainstream- und angloamerikanischen Einflüssen”, so Martin. “Ich freue mich wirklich, weil es lange her ist, dass ich wieder dieses Bedürfnis verspürt habe, ins Studio zu gehen. Ich habe wieder richtig Hunger. Die Muse ist zurück.”

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