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Peter Maffay vergisst immer seine Texte

Rocksänger Peter Maffay kann sich Texte nicht merken

Montag, 29. Juni 2026 | 05:48 Uhr
Peter Maffay vergisst immer seine Texte
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
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Von: APA/dpa

Rocksänger Peter Maffay (76) greift vor Auftritten stets zu seiner Gitarre und bereitet sich auf das nächste Konzert vor. “Ich vergesse regelmäßig meine Texte”, sagte Maffay in Hamburg. “Ich hoffe, dass das nichts mit Alzheimer zu tun hat.” Auf der Bühne den Text zu vergessen, sei für ihn eine Horrorvorstellung. “Wenn ich meinen Teleprompter nicht hätte, wäre ich verloren.” Der gebürtige Rumäne geht mit dieser Schwäche aber auch ganz offen um, wie er erklärte.

“Das weiß inzwischen jeder und das versuche ich auch gar nicht zu bagatellisieren. Ich muss mir das immer wieder drauf schaffen. Es gibt Leute, denen fällt so was völlig in den Schoß. Die machen das aus dem Effeff. Zu denen gehöre ich nicht.”

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