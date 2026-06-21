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81-Jähriger nach kurzer Pause wieder am Mikrofon

Rod Stewart während US-Konzert mit Sauerstoff versorgt

Sonntag, 21. Juni 2026 | 15:42 Uhr
81-Jähriger nach kurzer Pause wieder am Mikrofon
APA/APA/AFP/POOL/JACK TAYLOR
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Von: APA/dpa

Der britische Popstar Rod Stewart musste bei einem Konzert im US-Bundesstaat Utah eine kurze Pause einlegen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Dies berichtet das Promi-Portal TMZ und veröffentlicht auch ein Video des Vorfalls vom vergangenen Freitag. Auf der Aufnahme des Auftritts wirkt der 81-Jährige zunächst geschwächt und bewegt sich kaum.

Ebenso wird gezeigt, wie Stewart sich während des Singens abstützt. Als der Musiker Mitarbeiter seines Teams vom Bühnenrand zu sich ruft, eilen diese laut TMZ dann mit einer Sauerstoffflasche zum Sänger, der mithilfe einer Maske einige Male tief einatmet.

“The show must go on”

“The show must go on”, ruft der Sänger gleich im Anschluss gut gelaunt ins Mikrofon, wie in dem TMZ-Video zu sehen ist. Das Konzert ging dann nach einer kurzen Unterbrechung weiter. Er sei fast ohnmächtig geworden, erklärt Stewart seinem Publikum in der Aufnahme. Zu hören ist, wie die Fans ihm lautstark zujubeln. Dann setzt sich der Sänger auf eine Treppe mitten auf der Bühne und stimmt den nächsten Song an.

Laut Medienberichten hatte Stewart kürzlich einige Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Bis August stehen aber mehrere US-Konzerte des Popstars auf dem Plan.

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