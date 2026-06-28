Sängerin Nicole schwärmt von Begegnung mit dem Papst

Von: APA/KAP/KNA

Sängerin Nicole hat Papst Benedikt XVI. nach eigenen Worten viel zu verdanken. “Ich war 2011 bei Papst Benedikt in Rom und habe ihm meine Hände gereicht”, erzählte die Musikerin der “Augsburger Allgemeinen”. Die 61-Jährige ergänzte: “Ich habe ihm ein silbernes Kreuz, ein kleines Engelchen, unsere Eheringe und meinen Talisman, einen Wolfszahn, gereicht und ihn gebeten, mich, meinen Mann und die Gegenstände zu segnen.”

“Das war unbeschreiblich. Von diesen Händen ging so eine Wärme aus. Dann machte er ein Kreuz auf meine Stirn”, berichtete die Sängerin. Nicole, die über sich selbst sagt, sie sei ein gläubiger Mensch, fügte hinzu: “Als wir wieder draußen waren, habe ich zu meinem Mann gesagt: Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und wenn mir doch etwas Schlimmes passieren sollte, wird es gut ausgehen. Und so kam es. Ich bin echt eine Kämpferin.”

Die Sängerin, die 1982 mit dem Lied “Ein bisschen Frieden” den ersten Sieg für Deutschland beim Grand Prix d’Eurovison de la Chanson geholt hatte, äußerte sich auch zu diesem Musikwettbewerb, der heute Eurovision Song Contest genannt wird: “Ich vermute, es geht immer mehr in die Richtung: Wer macht die irrste Show. Ich habe schon gesagt, man sollte den ESC umbenennen – in European Show Contest.” Der ESC sei eigentlich ein Lieder-, Autoren- und Komponistenwettbewerb – “aber davon ist nicht mehr viel übrig geblieben”, kritisierte Nicole.