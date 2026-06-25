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Prozess gegen Weinstein wird nicht noch einmal aufgerollt

Schauspielerin will nicht mehr gegen Weinstein aussagen

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 19:39 Uhr
Prozess gegen Weinstein wird nicht noch einmal aufgerollt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/POOL
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Von: APA/dpa

Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein (74) muss sich nicht zum vierten Mal wegen eines Vorwurfs der Vergewaltigung vor einem Gericht in New York verantworten. In Absprache mit der Schauspielerin Jessica Mann, die Weinstein Vergewaltigung vorwirft, sei entschieden worden, den Fall nicht erneut aufzurollen, teilte die New Yorker Staatsanwaltschaft mit.

“Um das klarzustellen: Wir glauben den Erzählungen von Frau Mann und zweifeln nicht an ihrer Glaubhaftigkeit als Zeugin”, hieß es in einer Mitteilung. Sie habe nun aber schon bei drei Prozessen aussagen müssen und das sei für sie eine “außergewöhnlich strapaziöse Belastungsprobe” gewesen. Sie wolle nicht erneut aussagen.

Weinstein war angeklagt, Mann 2013 in einem Hotel in Manhattan vergewaltigt zu haben. 2020 war er unter anderem deswegen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch war 2024 allerdings aufgrund von Verfahrensfehlern überraschend wieder kassiert worden. Zweimal war der Prozess danach neu aufgerollt worden – in diesem Anklagepunkt aber hatte sich die jeweilige Jury in beiden Fällen nicht einigen können. Wegen anderer Verurteilungen unter anderem auch in Kalifornien sitzt Weinstein allerdings nach wie vor in Haft. Der Ex-Hollywood-Mogul weist alle Vorwürfe zurück.

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