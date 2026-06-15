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Beatrice Egli freut sich über den neu eingeschlagenen Schauspielpfad

Schlagerstar Beatrice Egli geht unter die Schauspielerinnen

Montag, 15. Juni 2026 | 16:55 Uhr
Beatrice Egli freut sich über den neu eingeschlagenen Schauspielpfad
APA/APA/dpa/Silas Stein
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Von: APA/dpa

Sängerin Beatrice Egli gibt ihr Debüt als Schauspielerin: Die 37-Jährige übernimmt eine Rolle in der Serie “Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof”, wie der Sender Sat.1 mitteilte. Bisher war die Schlagersängerin und Moderatorin stets als sie selbst vor der Kamera zu sehen – nun schlüpft die Schweizerin erstmals in eine fiktive Figur.

In der Serie wird Egli laut Sender die Schweizerin Céline Huber verkörpern, die unerwartet im Sonnenhof in Weilhausen erscheint. Dort begegnet sie ihrer Freundin Lilli Lamminger (Pina Kühr), mit der sie einst gemeinsam eine Hotelfachausbildung absolvierte. Céline gewinnt rasch das Vertrauen ihrer Umgebung. Lilli ahnt, dass hinter ihrem offenherzigen Auftreten ein Geheimnis steckt und das Auftauchen ihrer Freundin kein Zufall ist.

Egli hat “unglaublich viel Freude”

Für Egli ist die Rolle ein neuer Karriereabschnitt. “Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes”, sagte die Sängerin laut dem Sender. Die Herausforderung verlange großen Respekt, bereite ihr aber “unglaublich viel Freude”.

“Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof” startet am 29. Juni montags bei Sat.1 und auf der Streamingplattform Joyn. Die Episoden mit Beatrice Egli sind den Angaben zufolge ab Spätsommer zu sehen.

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