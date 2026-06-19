Schwedens Königspaar feiert 50. Hochzeitstag

Von: APA/dpa

Doppelter Grund zum Feiern: König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia begehen am Freitag nicht nur wie die meisten Schweden das Mittsommer-Fest, sondern sind auf den Tag genau 50 Jahre verheiratet. Die große Party zur Goldhochzeit gab es allerdings schon am vergangenen Wochenende. Da hatte das Königspaar einen Gottesdienst und zwei Konzerte zu seinen Ehren besucht.

Außerdem fuhren die beiden zunächst mit der königlichen Barkasse und anschließend in einer offenen Kutsche durch Stockholm. Abends gab es ein Dinner mit Freunden und Familie. Den Stichtag begehen sie jetzt wohl privat – zumindest weist der Kalender keine offiziellen Termine auf.

Silvia seit 50 Jahren schwedische Königin

Für Silvia bedeutet das Jubiläum zugleich ein halbes Jahrhundert als schwedische Königin. 1972 hatte die Deutsche Silvia Renate Sommerlath den damaligen Kronprinzen Carl Gustaf bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt, wo sie als Hostess gearbeitet hatte. Sofort habe es “klick” gemacht, sagte der König später einmal über die Begegnung. Vier Jahre später, am 19. Juni 1976, heirateten die beiden. In der Zwischenzeit war Carl XVI. Gustaf König geworden. Die Aufmerksamkeit sei ihr nicht zu viel, erzählte Silvia vor kurzem in einem Interview der Zeitung “Dagens Nyheter”. “Ich hatte das Gefühl, dass das schwedische Volk mir mit viel Wärme begegnet ist.” Viele Beobachter sind überzeugt, dass auch sie erheblich zur Popularität des Monarchen beigetragen hat.

Gemeinsam hat das Paar drei Kinder – Kronprinzessin Victoria (48), Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Madeleine (44) – sowie neun Enkelkinder. Auch wenn die Ehe ihrer Eltern von Höhen und Tiefen geprägt gewesen sei, hätten die beiden immer zusammengehalten, sagten Victoria und Carl Philip in einer kürzlich ausgestrahlten Doku im schwedischen Fernsehen. Und nach 50 Jahren mache es bei ihr auch immer noch “klick”, so Königin Silvia darin.