Serienstar Niedieck vom Ton der Fußballeltern schockiert

Von: APA/dpa

Der deutsche Soapstar Ania Niedieck, bekannt aus der RTL-Serie “Alles was zählt”, ist über den Ton mancher Eltern bei Fußballspielen von Kindern schockiert. “Ich stehe gerne bei den Fußballspielen meiner Tochter am Spielfeldrand. Mitunter bin ich aber ehrlich gesagt geschockt darüber, wie sich dort manche andere Eltern äußern”, sagte die 42-Jährige im dpa-Interview. Der Ton sei “extrem rau und grenzwertig”.

“Wenn da Sätze fallen wie “Mann, schieß jetzt mal!” oder “Bist du blind?”, finde ich das echt schwierig. In solchen Momenten denke ich mir nur: Leute, beruhigt euch, das ist doch hier schließlich nur Kinderfußball”, sagte Niedieck. Die Schauspielerin spielt seit 2010 die Rolle der Isabelle Reichenbach in “Alles was zählt”. Daneben betreibt sie mit Co-Gastgeber Phil Pauls einen eigenen Podcast (“Blondie Spritz”).

Tief in die Fußballwelt hineingezogen hat sie in den vergangenen Jahren ihre Tochter. Das Mädchen spielt seit drei Jahren Fußball im Verein. “Ich war eigentlich immer nur der klassische WM- und EM-Gucker und habe mich nie wirklich für Fußball interessiert”, sagte Niedieck. Das habe sich mittlerweile sehr geändert – sie sei “ein bisschen Fußball-Mutter wider Willen” geworden.