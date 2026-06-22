Silbereisen holt “Schlagerbooom” erneut nach KitzbÃ¼hel

Von: APA/dpa

Florian Silbereisen lädt wieder zur “Schlagerbooom”-Show – diesmal in einer Open-Air-Ausgabe aus Kitzbühel in Tirol. Der Gastgeber begrüßt u.a. Andreas Gabalier, Andrea Berg, Anastacia, David Garrett, Andy Borg, DJ Ötzi, Nena und Michelle auf der Bühne. “Mehr Gänsehaut geht nicht”, versprach der Moderator und Musiker im Vorfeld. Überprüfen lässt sich das am Samstag (27. Juni), wenn ORF 2 die voraufgezeichnete und knapp dreieinhalbstündige Show im Hauptabendprogramm zeigt.

“Es wird eine sehr, sehr emotionale Show”, sagte Silbereisen. “Andrea Berg feiert 25 Jahre ‘Tausendmal belogen’. Nena wird endlich wieder ihre ’99 Luftballons’ steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden.” Außerdem werde man Gabalier “so erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben” und er dürfe eine “Welthit-Premiere mit Weltstar Anastacia” ankündigen, freute sich der 44-jährige Showmaster.

Die am 6. Juni in Kitzbühel aufgezeichnete Ausgabe ist bereits die zehnte Show, die Silbereisen aus dem Tiroler Nobelsportort präsentiert. Die Sendung ist eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag von MDR und BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

(S E R V I C E – https://tv.orf.at/program/orf2/schlagerbo144.html )