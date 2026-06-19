“Supergirl” Milly Alcock im “Meer aus Glückseligkeit”

Von: APA/Reuters

Am Donnerstag läuft der neue Actionhero-Film “Supergirl: Woman of Tomorrow” in den heimischen Kinos an. Zuvor präsentierte sich der Cast um Hauptdarstellerin Milly Alcock bei einer Fanveranstaltung in London. Die Australierin charakterisierte dabei ihre Rolle: “Ich würde sie als eine sehr widerwillige Heldin beschreiben. Ich glaube, sie ist ein bisschen rebellisch, aber sie ist sehr bescheiden, und ich denke, das Publikum wird sehr überrascht sein.”

Die 26-Jährige ist dabei eine Newcomerin auf der großen Leinwand. “Es ist mein erster Film, also war es irgendwie das Größte, was mir je passiert ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt alles schaffen kann, weil ich so etwas geschafft habe”, sagte Alcock. “Es war, als hätte ich alle Gefühle auf einmal – die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen. Es ist ein Meer aus Glückseligkeit und Selbstzweifeln.”

Im neuen Werk, das auf der Comicreihe “Supergirl: Woman of Tomorrow” beruht, wurde von Craig Gillespie inszeniert. Darin begibt sich Supermans Cousine Kara auf eine intergalaktische Mission, um den Weltraumpiraten Krem of the Yellow Hills (Matthias Schoenaerts) aufzuspüren und Supergirls Hund Krypto zu retten. Unterwegs treffen sie auf den Kopfgeldjäger Lobo, gespielt von “Aquaman”-Darsteller Momoa.