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David Beckham mit Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt

Victoria Beckham sorgt mit Spice-Girls-Spruch für Lacher

Freitag, 12. Juni 2026 | 22:43 Uhr
David Beckham mit Stern auf Hollywoods \
APA/APA/AFP/LISA O'CONNOR
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Von: APA/dpa

Victoria Beckham hat die Ehrung ihres Ehemanns David Beckham auf dem Hollywood “Walk of Fame” mit einem Scherz über ihre eigene Film-Vergangenheit aufgelockert. Sie habe erwartet, den Stern für ihr Mitwirken in dem Film “Spice World” zu erhalten. Für die Auszeichnung brauche es aber wohl etwas mehr, sagte die 52-Jährige selbstironisch. Die 1997 erschienene britische Filmkomödie über eine Woche im Leben der Band Spice Girls wurde verrissen.

Ihrem Ehemann attestierte Victoria Beckham Weitblick, Entschlossenheit und ein außergewöhnliches Maß an harter Arbeit. “Deshalb ist es etwas ganz Besonderes, Davids Namen heute als Teil dieser Geschichte zu sehen”, sagte die Modedesignerin und Musikerin.

David Beckham erhielt den Stern in der Kategorie Sportunterhaltung. Die Organisatoren betonten besonders die Rolle des Briten bei der Steigerung des Ansehens von Fußball in Amerika und seinen nachhaltigen Einfluss auf Sport, Unterhaltung und globale Kultur.

David Beckham: “Ich war schon immer ein Träumer”

Schauspieler Tom Cruise, ebenfalls Laudator, nannte den Fußballstar ein Vorbild in Bezug auf Disziplin und Durchhaltevermögen. Sein Leben sei eine “Hollywood-Story”, sagte der 63 Jahre alte Filmstar. “Am Anfang stand ein Bub mit einem Traum – und mit der Entschlossenheit und Disziplin, sich alles zu erarbeiten.”

Beckham bedankte sich für die Auszeichnung und sagte: “Ich war schon immer ein Träumer, aber ich hätte mir niemals vorstellen können, dass eine solche Ehre einmal einem englischen Fußballspieler aus der Arbeiterklasse wie mir zuteilwerden würde.”

Der heute 51-Jährige ist seit 2018 Miteigentümer des Fußballklubs Inter Miami. Der Verein nahm 2023 den argentinischen Weltstar Lionel Messi unter Vertrag und gewann 2025 erstmals die Meisterschaft der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS. Beckham stand zudem von 2007 bis Anfang 2013 bei MLS-Rekordmeister Los Angeles Galaxy selbst unter Vertrag, seine Karriere beendete er nach einer kurzen Zeit bei Paris St. Germain im Sommer 2013.

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