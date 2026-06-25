Erstmals Nachwuchs bei Blauen Wienern im Zoo Schönbrunn

Von: apa

Am Tirolerhof im Tiergarten Schönbrunn herrscht Freude über Nachwuchs bei den Blauen Wienern. Im vergangenen November ist die Kaninchenrasse eingezogen, nun gibt es erstmals Jungtiere bei dieser alten, ursprünglich aus Wien stammenden Art. Sechs kleine Kaninchen mit dem namensgebenden dunkelblauen Fell hoppeln durch die Anlage, teilte der Tiergarten Schönbrunn am Donnerstag mit.

Neugierig erkunden die kleinen Kaninchen ihre Umgebung, knabbern an Blättern und Ästen, fressen ihre Obst- und Gemüseration und kuscheln sich immer wieder eng an ihre Geschwister, um gemeinsam zu ruhen, hieß es in der Aussendung. “Am Tirolerhof halten wir gefährdete heimische Nutztierrassen und vermitteln gleichzeitig Wissen über ihre Geschichte und Bedeutung. Es freut uns sehr, dass es nun erstmals Nachwuchs bei den Blauen Wienern gibt. Diese und andere Zuchterfolge hier am Tirolerhof leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt traditionsreicher österreichischer Rassen”, sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.