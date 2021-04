Lockerungen: Vorfreude und mulmiges Gefühl

Bozen – Nach langen Wochen voller Einschränkungen gehen in Südtirol langsam die Tore wieder auf. Zunächst ist die Gemeindegrenze gefallen, Oberschulen sind wieder geöffnet und bald schon sollen auch die restlichen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus fallen.

Doch die Angst vor einer dritten Welle und einem weiteren Lockdown überschatten die Freude bei manchen. Andere machen sich diesbezüglich keine Sorgen.

Laut einer Südtirol News-Spontanbefragung, bei der rund 8.500 Teilnehmer ihre Stimme abgegeben haben, zeigt sich ein geteiltes Bild. 54 Prozent können weitere Lockerungen kaum erwarten, 46 Prozent haben Bedenken und machen sich eher Sorgen, dass die Opfer der vergangenen Monate womöglich umsonst gewesen sein könnten.

Bei den Kommentaren zeigt sich ein ähnliches Bild. @xyz mahnt zum verantwortungsbewussten Umgang: “Wenn wir uns trotz Lockerungen an gewisse Regeln (AHA, wöchentliche Tests usw.) halten und die Impfmöglichkeiten so weit als möglich wahrnehmen….dann dürfte es kein so großes Risiko sein…Wenn wir so tun, als gäbe es kein Corona…uns ohne Maske in Gruppen versammeln, Tests und Impfungen verweigern….dann schauts halt wieder schlecht aus…”

@mayway ist hingegen überaus optimistisch: “Vorfreude ist gross weil geimpft….des isch a mega Gefühl..”

@info zeigt sich wiederum vorsichtig: “Da wir nun seit Wochen an einem R-Wert von eins herumkratzen, sind die Öffnungen sicher ein Wagnis. Doch mit der nötigen Vorsicht und einer verbreiteten Testbereitschaft können wir es schaffen!”

Und @Fantozzi befürchtet, dass im Herbst wieder alles schlimmer werden könnte: “Des werd gleich gian wia leschtes johr – iatz lockerungen und in oktober wieder ols zua…..”