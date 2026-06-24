Schluck Wodka statt Alkomattest bei Kontrolle

Von: apa

Ein 56-jähriger Autofahrer ist in der Gemeinde Attersee am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) am Donnerstagvormittag aus dem Verkehr gezogen worden, nachdem bei der Polizei Anzeige wegen eines Pkw mit beschädigtem Reifen eingegangen war. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Mann stark betrunken war, ein Alkovortest bestätigte dies. Jedoch verweigerte er einen Alkomattest, nahm dafür einen Schluck aus der Wodkaflasche, die am Beifahrersitz lag, so die Polizei.

Meldungen in oö. Medien, wonach er mehr als fünf Promille Alkohol hatte, bestätigte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion nicht. Es gebe keinen “verifizierten Wert”, daher könne sie auch keinen nennen, betonte sie. Dass der Vortest den Maximalwert des Gerätes gesprengt haben soll, davon habe sie keine Kenntnis.

Der Betrunkene wurde jedenfalls mit der Rettung ins Spital gebracht. Es stellte sich heraus, dass dem Mann bereits zwei Tage zuvor der Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgenommen worden war.