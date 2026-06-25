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An vielen Orten der Welt wurde Yoga zelebriert (Themenbild)

Tausende Yogafans auf dem New Yorker Times Square

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 07:59 Uhr
An vielen Orten der Welt wurde Yoga zelebriert (Themenbild)
APA/APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
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Von: APA/dpa

Tausende Menschen haben mitten auf dem New Yorker Times Square Matten ausgerollt und gemeinsam Yoga gemacht. Unter den riesigen Werbetafeln des Platzes und blauem Himmel reihten sich Sportbegeisterte dicht an dicht und folgten den Anweisungen der Trainer durch verschiedene Übungen und Positionen. Von Sonntagfrüh bis zum Abend konnten Interessierte an den je einstündigen kostenlosen Klassen teilnehmen oder sich im Livestream online dazu schalten.

Laut Veranstaltern hatten sich knapp 7.000 Menschen zu den Kursen angemeldet. Das Event findet am längsten Tag des Jahres und nun schon zum 24. Mal statt. Der 21. Juni ist zudem der Internationale Tag des Yogas. Er wurde an vielen Orten der Welt zelebriert.

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