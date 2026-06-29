Bezirk Pustertal und Ortsgruppe Welsberg/Taisten feiern

Von: mk

Taisten – Am gestrigen Sonntag, 28. Juni 2026, trafen sich auf dem Festplatz in Taisten rund 300 Mitglieder und Freunde der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund, um zwei freudige Ereignisse zu feiern: das 30-jährige Bestehen der Ortsgruppe Welsberg/Taisten und das Bezirksfest des Bezirks Pustertal.

„Was heißt Leben für uns? Darüber können vor allem die Senioren viel erzählen und sie können es uns auch zeigen. Der Sinn des Lebens findet sich beispielsweise im Einsatz und in der Hingabe für andere“, sagte Pfarrer Paul Schwienbacher im Gottesdienst, mit welchem die Feierlichkeiten eröffnet wurden. „In dieser Hinsicht seid ihr ein Vorbild für uns: In den letzten 30 Jahren habt ihr Menschen zu gemeinsamen Erlebnissen hingeführt und es ihnen ermöglicht, in der Gemeinschaft etwas Schönes zu erleben. Dafür danken wir euch und bitten euch gleichzeitig, diese wertvolle Tätigkeit fortzuführen“, betonte der Pfarrer.

Im Anschluss an die Hl. Messe begrüßte Viktor Peintner, der Ortspräsident der Ortsgruppe Welsberg/Taisten der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund, die zahlreichen Gäste und freute sich, dass so viele der Einladung gefolgt waren.

Ganz besonders hieß er die beiden Landespräsident-Stellvertreter Rita Verginer und Hansi Weissensteiner, die Bezirkspräsidentin Pustertal Anna Hofbauer und ihre Ausschussmitglieder sowie die Vertreter aller Pusterer Ortsgruppen und die Mitglieder der Ortsgruppe Welsberg/Taisten willkommen. Namentlich begrüßte er auch die weiteren Ehrengäste: Walter Hainz und Robert Oberstaller für den Bauernbund, Micaela Stolzlechner und Ulrike Grünbacher für die Bäuerinnen, Matthias Stoll und Sandra Kargruber für die Bauernjugend, Bürgermeister Dominik Oberstaller, Vize-Bürgermeisterin Paula Mittermair und die Gemeindereferenten Waltraud Brugger, Reinhart Kargruber und Franz Patzleiner, den Obmann der Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten Andreas Sapelza und die Fraktionsvorsteher Egon Oberstaller und Alexander Oberstaller. Mit besonderer Freude hieß er zudem Arthur Feichter, ehemals Bauernbund-Landesobmann und Landtagsabgeordneter, und Landeshauptmann a. D. Luis Durnwalder willkommen.

„Es braucht nicht viel, um jemandem eine Freude zu machen“

Die Ortsgruppe Welsberg/Taisten wurde am 23. Mai 1996 auf Initiative der drei anderen bäuerlichen Organisationen in der Pension „Mairhofer“ gegründet. „Von Anfang an war unsere Gruppe für alle Senioren der ganzen Gemeinde offen und organisierte viele Veranstaltungen, zu denen die Leute sehr gerne und auch zahlreich kamen“, schilderte Viktor Peintner und ergänzte: „In diesem Zusammenhang sei besonders jenen Menschen gedankt, die unsere Gruppe in den letzten drei Jahrzehnten geleitet und gestaltet haben, insbesondere meinen beiden Vorgängern Josef Messner und Gottfried Obertsaller.“

Auch heute ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Ortsgruppen, die älteren Menschen aus der Einsamkeit herauszuholen, sie zu unterhalten und ihnen den Lebensabend angenehmer zu gestalten. „Es braucht nicht viel, um jemandem eine Freude zu machen. Möge uns das auch in Zukunft gelingen!“, so der Ortspräsident abschließend.

„Die Senioren sind wichtig, und zwar gestern, heute und morgen“

Die Ehrengäste Anna Hofbauer, Rita Verginer und Hansi Weissensteiner gratulierten der Ortsgruppe zu ihrem runden Geburtstag und dankten allen Ausschussmitgliedern für ihren großen Einsatz.

Bürgermeister Dominik Oberstaller unterstrich in seinen Grußworten: „Die Senioren sind wichtig, und zwar gestern, heute und morgen. Durch ihre Arbeit in den Familien, auf den Höfen und in der Gesellschaft sowie mit ihren Prinzipien, auch mit wenig zufrieden zu sein und das Wesentliche nicht aus den Auggen zu verlieren, sind sie für die nächsten Generationen wegweisend.“

Landeshauptmann a. D. Luis Durnwalder betonte in seiner Ansprache, dass sich die Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund bzw. die Seniorinnen und Senioren weiterhin in die Gemeinschaft einbringen müssen, denn es ist nicht nur schön, sondern auch wichtig, mitzudenken und mitzugestalten. „Der Dialog zwischen den Generationen ist etwas vom Wesentlichen, denn durch das gute Verhältnis zwischen Jung und Alt kann sich eine Gemeinschaft weiterentwickeln“, so Luis Durnwalder.

Mit einem gemeinsamen Mittagessen klang das Fest schließlich aus. Zum guten Gelingen beigetragen hatten auch der Kirchenchor Taisten und eine Gruppe der Musikkapelle Taisten sowie verschiedene örtliche Vereine. Nicht zuletzt war auch die Unterstützung der Sponsoren wesentlich: die Marktgemeinde Welsberg/Taisten, die Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten und die Fraktionen Welsberg Hauptort, Taisten Dorf und Ex-Gemeinde Taisten.