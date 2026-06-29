Managementlehrgang für Gesundheitsführungskräfte : Diplomübergabe

Von: mk

Bozen – Wer heute Verantwortung im Gesundheitswesen übernimmt, braucht vor allem weit mehr als fachliches Know how. Deshalb haben das Landesamt für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen, der Südtiroler Sanitätsbetrieb und erstmals die Freie Universität Bozen einen Lehrgang für Führungskräfte organisiert, der heute in Bozen abgeschlossen wurde. Die Ausbildung erstreckte sich von Dezember 2025 bis Juni 2026 und umfasste insgesamt 112 Unterrichtsstunden. Behandelt wurden unter anderem Themen wie Leadership, Personalmanagement, strategisches Management, Prozess- und Projektmanagement, Innovation, digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und Gesundheitsökonomie.

“Führungskräfte tragen wesentlich dazu bei, die Qualität und Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens zu sichern. Mit diesem Lehrgang investieren wir gezielt in Kompetenzen, die angesichts der aktuellen Herausforderungen immer wichtiger werden”, betonte Michael Mair, Direktor des Ressorts Gesundheit. Beim Abschlusskongress am 29. Juni stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Abschlussarbeiten in Kleingruppen vor. Die Projekte befassen sich mit aktuellen Fragestellungen und Entwicklungsmöglichkeiten im Gesundheitswesen. Mehr als die Hälfte der Absolventinnen und Absolventen sind Primarinnen und Primare des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

“Qualifizierte Führung ist ein entscheidender Faktor für eine moderne und leistungsfähige Gesundheitsversorgung. Der Lehrgang vermittelt Kompetenzen, die für die Weiterentwicklung unserer Organisation unverzichtbar sind”, unterstrich Generaldirektor Christian Kofler. Die Ausbildung ist staatlich anerkannt und richtet sich an Führungskräfte im Gesundheitswesen sowie an Mitarbeitende, die Führungsverantwortung übernehmen oder anstreben. Erstmals wurde der Lehrgang gemeinsam mit der Freien Universität Bozen durchgeführt und damit die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und akademischer Ausbildung weiter gestärkt.

“Mit diesem Lehrgang leisten wir als Universität einen Beitrag zur Stärkung der Führungskompetenzen im Gesundheitswesen. Gerade in einem komplexen und sich rasch wandelnden Bereich ist es entscheidend, wissenschaftliche Erkenntnisse, Managementkompetenz und praktische Erfahrung miteinander zu verbinden”, betonte der Rektor der Freien Universität Bozen Alex Weissensteiner.

Neben Ressortdirektor Mair und Generaldirektor Kofler und Rektor Weissensteiner sprachen bei der Abschlussveranstaltung auch die Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Marjaana Gunkel, die Direktorin des Amtes für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen Isabella Summa sowie die Direktorin der Landesabteilung Gesundheit Laura Schrott.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete die feierliche Diplomübergabe an die Absolventinnen und Absolventen.