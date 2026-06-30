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US-Techgiganten zahlen laut EU-Kommission im Verhältnis wenig Steuern

Microsoft zahlt 6,3 Milliarden Dollar Steuern in der EU

Dienstag, 30. Juni 2026 | 16:18 Uhr
US-Techgiganten zahlen laut EU-Kommission im Verhältnis wenig Steuern
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
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Von: APA/dpa

Der Technologiekonzern Microsoft hat im vergangenen Jahr 6,3 Milliarden US-Dollar (aktuell 5,52 Mrd. Euro) in der Europäischen Union an Körperschaftsteuern gezahlt. Das geht aus dem erstmals veröffentlichten “Public Country-by-Country Report” für das Geschäftsjahr 2025 (bis 30. Juni) hervor. Weltweit summierten sich dem Report zufolge die vom Unternehmen entrichteten Körperschaftsteuern im selben Zeitraum auf 28,7 Milliarden US-Dollar.

Damit liegt Microsoft unter den großen US-Tech-Konzernen auf dem zweiten Platz – hinter Apple mit 29,7 Milliarden US-Dollar. Dazu kämen weitere Abgaben wie Lohn-, Mehrwert- oder Grundsteuern. Etwa in Österreich wird auch eine Digitalsteuer fällig.

Der Microsoft-Löwenanteil in Europa kam dem Fiskus in Irland zugute – von 5,6 Milliarden US-Dollar. In Dublin befindet sich die Europazentrale. Mit der Offenlegung der Zahlen kam der Tech-Gigant den neuen EU-Transparenzrichtlinien nach.

Zankapfel Besteuerung von Digitalkonzernen

In der Europäischen Union schwelt seit Jahren ein erbitterter Streit über die Besteuerung von US-Digitalkonzernen, die nach Einschätzung der Europäischen Kommission zu wenig Abgaben auf dem europäischen Festland leisten. Weil die Tech-Riesen wie Google, Apple oder Microsoft ihre Gewinne vor allem dort versteuern, wo ihre europäischen Hauptsitze gemeldet sind – und nicht dort, wo sie ihre Umsätze mit Millionen von Nutzern tatsächlich erwirtschaften –, drängt die EU-Kommission auf Reformen. Dabei setzt Brüssel vor allem auf die Umsetzung der globalen Mindeststeuer der OECD und den Digital Markets Act (DMA), um Steuerschlupflöcher zu schließen und für eine Besteuerung am tatsächlichen Ort der Wertschöpfung zu sorgen.

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