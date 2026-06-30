Neu Delhi zahlt Prämie für Umstieg auf elektrische Tuk-Tuks

Von: APA/AFP

Indiens vom Smog geplagte Metropolregion Delhi will in den kommenden Jahren den Umstieg auf Elektrofahrzeuge forcieren. Ab Mittwoch und bis Ende März 2030 zahlt die Verwaltung jedem einen Zuschuss von 30.000 Rupien (280 Euro), der sein Motorrad oder seinen Motorroller durch ein neues Zweirad mit E-Antrieb ersetzt. Käufer von dreirädrigen Fahrzeugen wie Tuk-Tuks können 50.000 Rupien Zuschuss bekommen.

Das Förderprogramm wird begleitet von strikten Vorschriften: Ab Jänner 2027 sollen nur noch elektrische Auto-Rikschas und kleine E-Transporter ein Nummernschild erhalten, ab 2028 gilt dies auch für Fahrzeuge mit zwei Rädern. Delhis Verwaltungschefin Rekha Gupta nannte die Maßnahmen einen “historischen Schritt”, um die durch den Autoverkehr verursachten Umweltverschmutzung “wirksam einzudämmen”.

Die Metropolregion mit der Hauptstadt Neu Delhi hat offiziell rund 30 Millionen Einwohner. Neu Delhi zählt zu den Städten mit der höchsten Umweltverschmutzung weltweit – zum Smog tragen der Straßenverkehr, Kraftwerke und das Abbrennen von Müll und landwirtschaftlichen Flächen bei.