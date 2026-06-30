Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Neue Ausschreibung für die Gewährung von Beiträgen Digitalisierung „Duale Transformation – Digital & Green“
Handelskammer Bozen

Neue Ausschreibung für die Gewährung von Beiträgen Digitalisierung „Duale Transformation – Digital & Green“

Dienstag, 30. Juni 2026 | 11:45 Uhr
KI kostet Jobs, besagt neue Studie aus der Schweiz
APA/APA/dpa/Peter Steffen
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Um die Südtiroler Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen bei der Einführung fortschrittlicher technologischer Lösungen und bei der Umsetzung von Projekten zur unternehmerischen Nachhaltigkeit zu unterstützen, hat die Handelskammer Bozen gestern eine neue Ausschreibung für die Gewährung von Beiträgen genehmigt.

„Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf dem Einsatz digitaler Technologien und Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Wandels“, informiert Irmgard Lantschner, Leiterin des Bereichs Unternehmensentwicklung der Handelskammer Bozen.

Im Rahmen dieser Ausschreibung werden sowohl der Erwerb von Technologien wie Big Data, Kollaborative Robotik, Augmented und Virtual Reality, Lösungen für Cybersecurity, Künstliche Intelligenz, E-Commerce-Systeme u.a. also auch Beratungsleistungen und Weiterbildungsmaßnahmen gefördert.

Bei der Förderung der Handelskammer Bozen handelt es sich um einen Verlustbeitrag im Ausmaß von 40 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Die maximale Höhe des Beitrages beträgt 8.000 Euro und der Mindestbetrag der förderfähigen Ausgaben beträgt 3.000 Euro.

Die genaue Auflistung aller förderfähigen Technologien und Ausgaben sowie alle weiteren Details und die Gesuchsvordrucke sind unter www.handelskammer.bz.it abrufbar. Es ist zu beachten, dass Anbieter von Technologien, Beratungsleistungen und Weiterbildung im Rahmen dieser Ausschreibung nicht gleichzeitig Beitragsempfänger sein dürfen.

Die Beitragsgesuche können von Montag, 31. August 2026 um 10:00 Uhr bis Mittwoch, 02. September 2026 um 12:00 Uhr über die Online-Plattform ReStart eingereicht werden. Die Plattform steht interessierten Unternehmen bereits ab dem 8. Juli 2026, 10.00 Uhr zur Verfügung, um sich zu registrieren und vorab alle Dokumente für das Fördergesuch vorzubereiten. Der Zugriff auf ReStart erfolgt mittels digitaler Identität SPID, nationaler Servicekarte CNS oder der elektronischen Identitätskarte CIE.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Lieber tot als schwul”
Kommentare
54
“Lieber tot als schwul”
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Kommentare
31
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
WHO-Chef: Hunderte zusätzliche Todesfälle durch Hitze
Kommentare
23
WHO-Chef: Hunderte zusätzliche Todesfälle durch Hitze
Wipptaler Ehepaar kann nach Betrug aufatmen
Kommentare
23
Wipptaler Ehepaar kann nach Betrug aufatmen
Tanken im Urlaub: Teuer in Italien, günstiger in Kroatien
Kommentare
22
Tanken im Urlaub: Teuer in Italien, günstiger in Kroatien
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 