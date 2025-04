Online-Werbung ohne Stress: So einfach geht’s mit Magic Ads

Von: mk

Bozen – Online-Werbung? Zu kompliziert, zu teuer, zu viel Arbeit? Das hört man oft von Kleinunternehmern, die keine Zeit oder kein Budget für professionelle Agenturen haben. Doch jetzt gibt es eine Lösung: Magic Ads – die neue Innovation von First Avenue verspricht Online-Werbung, die jeder selbst in wenigen Minuten erstellen kann – ganz ohne Vorkenntnisse. Geschäftsführer Michael Hölzl erklärt im Interview , wie das funktioniert.

Frage: Herr Hölzl, Sie versprechen mit „Magic Ads“ vollautomatisierte Online-Werbung für jedermann und eine neue Möglichkeit, Anzeigen zu einem erschwinglichen Budget noch einfacher und erfolgreicher zu machen. Wie genau funktioniert das?

Michael Hölzl: Online-Werbung klingt oft wie ein Kinderspiel. Einfach ein paar Euro auf internationalen Plattformen investieren, und schon klopfen die Kunden an. Doch das ist häufig ein Trugschluss. Gerade weniger erfahrene Marketer merken schnell, dass die Realität deutlich komplexer ist. Für kleine und mittlere Unternehmen in Südtirol haben wir daher eine Alternative entwickelt, die näher an den tatsächlichen Bedürfnissen liegt: performante Digital-Werbeanzeigen für jeden Betrieb. Und man muss kein Marketingexperte sein. Innerhalb weniger Minuten kann jeder seine Anzeige, inklusive KI-optimierter Bannererstellung und Zielgruppen-Targeting auf den reichweitenstärksten Südtiroler Portalen wie STOL, Südtirol News oder Sportnews und acht weiteren Plattformen von First Avenue veröffentlichen – ohne Grafikkenntnisse oder Agenturhilfe.

Worin liegt denn der Unterschied zu Google, Facebook oder Instagram?

Die dahinterliegende Technologie der Display Ads ist genau dieselbe: Anzeigen können auf verschiedene Zielsegmente ausgerichtet werden, sei es nach demografischen oder geografischen Kriterien und werden basierend auf dem Nutzerverhalten ausgespielt. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in den Startkosten, der Reichweite in Südtirol und der Transparenz für den Kunden. Jeder weiß genau, wo seine Anzeigen geschaltet werden – auf Südtirols führenden, von uns selbst betreuten Portalen. Im Gegensatz dazu bieten Google und Facebook zwar eine große internationale Reichweite, doch gerade bei regional ausgerichteten Anzeigen ist die Transparenz hinsichtlich der Ausspielung und Preisgestaltung oft schwer nachvollziehbar. Man weiß nicht genau, wo und wie die Anzeigen letztlich geschaltet werden.

Wieviel Budget muss man planen?

Wer mit Magic Ads Werbung schalten möchte, kann das schon ab einem Budget von nur einem Euro pro Tag oder pro 1.000 Einblendungen tun. Die besten Ergebnisse werden erfahrungsgemäß ab einem Budget von fünf bis zehn Euro pro Tag erzielt. Versteckte Kosten gibt es keine. Jeder investierte Werbe-Euro geht zu 100 Prozent ins Marketing.

Sie erwähnen das Thema „KI-Optimierung“ bei der Bannererstellung. Was genau bedeutet das in der Praxis?

Die KI übernimmt die Gestaltung des Banners basierend auf den Vorgaben des Werbetreibenden. Das kann die eigene Website, ein Eventportal oder eine spezielle Landingpage sein. Oder man fotografiert das gewünschte Produkt und gibt den Link zur Produktseite an. Die KI übernimmt die vollständige Optimierung und Individualisierung des Bannerdesigns. Sie ordnet zudem die gewünschte Zielgruppe zu, und nach der Festlegung des Tagesbudgets ist die Kampagne in wenigen Minuten online.

Man kann das also völlig eigenständig, ohne Hilfe machen?

Ja. Magic Ads ermöglicht es jedem, selbstständig seine Online-Werbeanzeigen zu erstellen. Gleichzeitig bieten wir aber auch einen persönlichen Ansprechpartner – bei uns sind das Debby, Bettina oder Liz, die in Südtirol hier bei uns im Büro sitzen und jedem Nutzer bei Bedarf zur Seite stehen. Diesen Mix aus Selbstbedienung, KI-gesteuerter Anzeigenerstellung und persönlichem Betreuungsteam sehen wir auch als den wesentlichen Wert des Angebotes und als zentralen Vorteil gegenüber den großen anonymen Big Playern.

Was passiert, wenn eine Werbeanzeige nicht die gewünschten Ergebnisse liefert?

Jeder kann in Echtzeit überwachen, wie die Kampagne läuft, direkt auf Live-Daten zugreifen und sehen, ob die Anzeige den gewünschten Erfolg hat. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, kann man die Kampagne jederzeit abbrechen oder anpassen.

Sie werben auch damit, dass Magic Ads besonders für lokale Betriebe geeignet ist. Was würden Sie diesen Betrieben empfehlen?

Wenn lokale Betriebe Magic Ads erfolgreich nutzen wollen, sollten sie gezielt auf die regionalen Stärken setzen. Handwerksbetriebe können beispielsweise mit Angeboten wie ‚Freie Termine für Reparaturen – Jetzt buchen!‘ punkten, Friseure mit ‚Haarschnitt ohne Wartezeit – Heute noch verfügbar!‘. Restaurants locken mit einem ‚Mittagstisch für zwei – Jetzt Menü anschauen!‘, und Geschäfte können Neuheiten mit einem Foto wie ‚Die Trend-Schuhe sind da – Jetzt entdecken!‘ bewerben. Mit gezielten Botschaften lässt sich die regionale Reichweite optimal nutzen.

Wie kann man starten?

Einfach die Magic Ads-App im Google Play Store oder im App Store downloaden (www.firstavenue.it/magic-ads) und den Gutscheincode „magicads2025“ für ein kostenloses Startbudget von 100 Euro nutzen.