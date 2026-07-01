Südtirols Wirtschaftsplan für den US-Markt

Von: luk

Bozen/New York – Nordamerika bleibt für Südtirols Unternehmen ein strategisch wichtiger Markt, trotz der aktuellen Unsicherheiten im Markt USA, die sich auch bei den Exportzahlen ablesen lassen.

Gerade für die Bau- und Industriezulieferungsbranche sowie für den Sektor Lebensmittel und Getränke sind und bleiben die Vereinigten Staaten und Kanada aber sehr attraktiv, wie Recherchen von IDM Südtirol zeigen.

Diese verstärkt nun ihre gezielten Aktivitäten auf beiden Märkten, um interessierten Unternehmen die dort sehr wichtige kontinuierliche Präsenz zu ermöglichen. Jüngstes Beispiel war der Auftritt mit dem Südtiroler Speck Konsortium und drei Unternehmen aus Südtirol bei der Summer Fancy Food Show in New York, der wichtigsten Lebensmittelmesse der USA, die vom 28. bis zum 30. Juni stattfand.

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gehört zu den größten und attraktivsten Märkten der Welt – auch für Südtiroler Unternehmen. 2025 wurden Waren im Wert von 553 Millionen Euro nach Übersee verkauft – das ergab einen Anteil von 8 Prozent am gesamten Südtiroler Exportvolumen. Im ersten Quartal 2026 wurde zwar ein Rücklauf der USA-Exporte von 25 Prozent verzeichnet, dennoch war auch in diesem Zeitraum der exportierte Warenwert mit knapp 98 Millionen sehr hoch. Im Ranking der Zielmärkte für Südtirols Exporte liegen die Vereinigten Staaten derzeit auf Platz vier.

Die Attraktivität des Marktes sei weiterhin ungebrochen, sagt Margit Gamper, Direktorin Business Development von IDM: „Der internationale Handel ist derzeit aufgrund der geopolitischen Lage von einiger Unsicherheit gekennzeichnet. Wir befinden uns in einer Phase des Abwartens, die Kauf- und Investitionsentscheidungen verlangsamt. In den USA kommt noch die Zollpolitik der Regierung hinzu, die weitere Unklarheiten verursacht. Dennoch bleiben die Vereinigten Staaten ein riesiger Markt, der Südtiroler Unternehmen großes Potenzial bietet“, so Gamper. „In Zeiten wie diesen ist es doppelt wichtig, Durchhaltevermögen zu zeigen und präsent zu bleiben. Die USA sind – mehr als andere Länder – ein Markt, der Kontinuität, eine klare Strategie sowie einen strukturierten und langfristigen Ansatz braucht.“

Für Marco Galateo, Vizepräsident des Landes Südtirol und Landesrat für Wirtschaftsentwicklung, ist die Präsenz Südtiroler Unternehmen auf der Summer Fancy Food Show ein wichtiger Baustein der Internationalisierung: „Die USA zählen zu den Märkten mit den größten Entwicklungsperspektiven für unsere Unternehmen. Die Teilnahme an der Fancy Food Show stärkt die Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandorts Südtirol. Die Anwesenheit von Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida und ICE-Präsident Matteo Zoppas unterstreicht die Unterstützung für die Südtiroler Qualitätsprodukte auf den internationalen Märkten. Mein Dank gilt IDM und den teilnehmenden Unternehmen, die Südtirol mit Qualität und Innovationskraft vertreten.“

IDM hat deshalb die Begleitmaßnahmen für diesen strategisch wichtigen Markt verstärkt und unterstützt die Südtiroler Unternehmen durch gezielte Internationalisierungsinitiativen. Ein Schwerpunkt liegt hier auf dem Bereich Lebensmittel und Getränke. „Die Nachfrage nach Qualitätsprodukten ist gerade in den USA sehr hoch. Die amerikanischen Konsument:innen haben starkes Interesse vor allem an Premium-Produkten, die authentisch sind und eine starke Verbindung zu ihrer Herkunftsregion haben“, sagt Francesca Fiori, Head International von IDM. Tatsächlich seien die Lebensmittel- und Getränkeexporte in die USA mit einem Minus von 19 Prozent weniger stark gesunken als die Gesamt-Exportquote. „Ich sehe in diesem Sektor interessante Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Betriebe. Unternehmen, die genau jetzt weiterhin in Geschäftsbeziehungen, Sichtbarkeit und Marktkenntnis investieren, werden am meisten profitieren, sobald sich die Lage wieder stabilisiert“, so Fiori.

Südtirols Auftritt auf der Summer Fancy Food Show in New York, der wichtigsten nordamerikanischen Fachmesse für die Lebensmittel- und Getränkebranche, ist nicht der erste; bereits letztes Jahr war IDM mit mehreren Unternehmen dort anwesend. Im Juni waren mit dem Südtiroler Speck Konsortium, der Meraner Mühle mit Sitz in Lana sowie mit dem Hersteller von verzehrfertigen Gemüsesnacks Palimex aus Bozen und dem Unternehmen Sparkling Rocco aus Lana, das einen alkoholfreien Apfel-Aperitif produziert, vier Player der Südtiroler Wirtschaft mit in New York. Dank der Kontakte von IDM in den USA besuchten potenzielle Partner von höchstem Rang den Südtiroler Stand, darunter beispielsweise Sysco, der weltweit unangefochtene Marktführer im Verkauf und Vertrieb von Lebensmitteln und Bedarfsartikeln für das Gastgewerbe mit einem Jahresumsatz von 78 Milliarden Dollar.

In den kommenden Monaten wird IDM weiterhin Initiativen für den nordamerikanischen Markt fördern, sowohl im Bereich Food & Beverage als auch in den Industrie- und Technologiesektoren. Bereits anmelden können sich interessierte Unternehmen für eine Unternehmerreise im Bereich F&B (alkoholfreie Produkte) nach Toronto und Montreal sowie für die Teilnamen an den Messen „Grocery Innovations“ in Toronto und „Construction Impex“ in Ottawa.