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Privatvermögen in US-Dollar um 10,8 Prozent gestiegen

Weltweites Privatvermögen 2025 wächst schneller

Dienstag, 30. Juni 2026 | 12:09 Uhr
Privatvermögen in US-Dollar um 10,8 Prozent gestiegen
APA/APA/AFP/LUIS ROBAYO
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Von: APA/Reuters

Das weltweite Privatvermögen ist im vergangenen Jahr deutlich schneller gewachsen als in den Vorjahren. In US-Dollar gerechnet stieg es 2025 um 10,8 Prozent, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten “Global Wealth Report” der Schweizer Großbank UBS hervorgeht. Im Jahr 2024 hatte das Plus bei 4,6 Prozent und 2023 bei 4,2 Prozent gelegen. Getragen wurde die Entwicklung von starken Finanzmärkten und anziehenden Sachwerten.

Das Wachstum fiel regional jedoch sehr unterschiedlich aus: Während die Vermögen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) um 17,5 Prozent zulegten, verzeichnete der asiatisch-pazifische Raum ein Plus von 5,9 Prozent. Dazwischen lag Amerika. Dies sei zum Teil auf die Abwertung des Dollars zurückzuführen, die die Vermögenszuwächse außerhalb der USA rechnerisch verstärkt habe.

Die Schweiz belegte mit durchschnittlich 910.382 Dollar (798.160,62 Euro) pro Erwachsenem erneut den Spitzenplatz, gefolgt von den USA und Luxemburg. Deutschland lag auf dem 14. Platz mit einem Durchschnittsvermögen von 346.613 Dollar, Österreich mit 279.989 Dollar auf Rang 22. Die Zahl der Dollar-Millionäre stieg weltweit um 1,5 Prozent oder fast eine Million Personen. Fast die Hälfte dieses Zuwachses entfiel auf die USA. Deutschland gehört neben China, Japan, Großbritannien und Frankreich zu den Ländern mit jeweils mehr als zwei Millionen Millionären. Die UBS wies zudem darauf hin, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet. Zuwächse verbuchten vor allem die Segmente mit über fünf Millionen Dollar.

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