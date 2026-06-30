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Lagarde hielt Eröffnungsrede bei EZB-Forum

Zinserhöhung basiert laut EZB-Chefin auf Datenanalyse

Dienstag, 30. Juni 2026 | 10:24 Uhr
Lagarde hielt Eröffnungsrede bei EZB-Forum
APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
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Von: APA/Reuters

Bei der jüngsten Zinserhöhung hat die EZB laut ihrer Chefin Christine Lagarde von einer deutlich verbesserten Güte ihrer Prognosemodelle profitiert. “Die Prognosefehler während des Inflationsschubs im Jahr 2022 führten – neben anderen Verbesserungen – zu einer Umstellung auf detailliertere Prognosen für Öl, Gas und Strom”, sagte sie am Montag zum Auftakt des EZB-Forums im portugiesischen Sintra. Seit Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten seien die Prognosefehler sehr gering.

“Diese Prognosen vermitteln uns ein umfassenderes mittelfristiges Bild – nicht nur hinsichtlich der Inflationsaussichten, sondern auch im Hinblick darauf, wie die Inflation auf unsere geldpolitischen Maßnahmen reagieren wird”, fügte die Französin hinzu. Dies helfe der Europäischen Zentralbank (EZB) dabei, die Geldpolitik so auszurichten, dass sie dem spannungsgeladenen geopolitischen Umfeld besser gerecht werden könne.

EZB kann ihre Prognosen fortlaufend abgleichen

Die EZB könne ihre Prognosen fortlaufend mit den eingehenden Daten abgleichen, um zu überprüfen, ob sie weiterhin zutreffend seien: “So vermeiden wir es, uns auf veraltete Prognosen zu stützen.” Dieser Rahmen sei für die jüngste geldpolitische Entscheidung von zentraler Bedeutung gewesen. “Manche haben die Zinserhöhung von Anfang dieses Monats als Absicherungsmaßnahme bezeichnet. Diese Beschreibung trifft jedoch nicht zu”, sagte Lagarde.

Die Analyse habe ergeben, dass die Inflation bei unveränderten Zinssätzen auch in den Jahren 2027 und 2028 über der von der Notenbank angestrebten Marke von zwei Prozent gelegen hätte. Die Zinsentscheidung basierte demnach auf der aktuellen Lagebeurteilung: “Dass wir sie in einem Umfeld erheblicher Unsicherheit voller Überzeugung treffen konnten, ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen in unsere Daten, Indikatoren und Prognosen”, sagte Lagarde.

EZB erhöhte Leitzins von 2,0 auf 2,25 Prozent

Im Spannungsfeld von Inflationsgefahr und Konjunkturrisiken hatte die EZB am 11. Juni erstmals seit fast drei Jahren eine Leitzinserhöhung gewagt und den Schlüsselsatz von 2,0 auf 2,25 Prozent angehoben. Die Notenbank der Euro-Zone dürfte aus Sicht der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel die Zinszügel noch weiter anziehen. “Um die Inflation mittelfristig wieder auf unseren Zielwert von zwei Prozent zurückzubringen, werden wir aus heutiger Sicht die Zinsen weiter anheben müssen”, sagte sie jüngst in einem “Zeit”-Interview.

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