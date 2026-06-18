72-jähriger Bozner stirbt nach Badeunfall

Von: mk

Bozner – Der 72-jährige Bozner Silla Suffritti ist nach einem Badeunfall am kleinen Montiggler See seinen Verletzungen erlegen. Wie stol.it schreibt, hat sich der Unfall am vergangenen Donnerstag zugetragen.

Der ältere Herr hatte beim Schwimmen offenbar plötzlich das Bewusstsein verloren und war nicht mehr in der Lage gewesen, sich über Wasser zu halten. Zwei aufmerksame Urlauber aus Deutschland bemerkten den reglosen Körper, der im See trieb, und schritten umgehend ein. Sie zogen den Mann ans Ufer und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Wenig später trafen die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers Pelikan 1 ein, die den 72-Jährigen erfolgreich reanimierten. Anschließend wurde der Mann ins Bozner Krankenhaus geflogen. Sein Gesundheitszustand wurde von Anfang an als kritisch eingestuft.

Am Dienstag folgte dann die traurige Nachricht: Trotz sämtlicher Bemühungen der Ärzte konnte das Leben des 72-Jährigen nicht mehr gerettet werden.

Silla Suffritti lebte zuletzt in Girlan. Der Abschiedsgottesdienst findet am Freitag um 11.00 Uhr im Bozner Friedhofsgelände statt.