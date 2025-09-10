Aktuelle Seite: Home > Chronik > Arbeiter von Apfelkisten getroffen: Schweres Rückentrauma
Arbeitsunfall in Obstgenossenschaft in Vilpian

Arbeiter von Apfelkisten getroffen: Schweres Rückentrauma

Mittwoch, 10. September 2025 | 16:15 Uhr
Schriftgröße

Von: luk

Vilpian – In der Obstgenossenschaft Fructus in Vilpian ist es am Mittwochmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter wurde dabei von mehreren Apfelkisten getroffen und zog sich ein schweres Rückentrauma zu.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Im Einsatz standen das Notarzteinsatzfahrzeug aus Bozen, das Weiße Kreuz Etschtal sowie die Carabinieri.

Der Verletzte 49-jährige Mann aus Marokko wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Bozen gebracht.

 

Bezirk: Burggrafenamt

